تهديد للاعبين .. قرار عاجل داخل الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك

قرر مسئولو فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة.





ويواجه الاسماعيلي منافسه الزمالك يوم الأحد المقبل في إطار الأسبوع السابع عشر من عمر الدوري الممتاز.





وقرر صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول، منع اللاعبين من التحدث لوسائل الإعلام حتى نهاية مباراة الزمالك بالدوري.





ويرغب الجهاز الفني لفريق الاسماعيلي فرض حالة تركيز على اللاعبين من أجل تلك المباراة المرتقبة في الدوري الممتاز.





وهدد صبري المنياوي لاعبي الدراويش بعقوبات مالية مغلظة حال خرق هذا القرار.





ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة.



