عاجل.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج بائعة بالهجانة وتوفير محل لها

وجه الرئيس السيسي اليوم بإجراء عمليات رصف للطرق المحيطة بمنطقة عزبة الهجانة.
كما وجه الرئيس السيسي خلال جولته فى منطقة الهجانة بعلاج إحدى البائعات علي نفقة الدولة وتوفير محل تجاري لها
أفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل.
ويستهدف مشروع تطوير منطقة عزبة الهجانة تطوير وتوفير الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي وسكان المنطقة، حيث يجري إنشاء مدرستين لتغطية مراحل التعليم المطلوبة، بالإضافة لإنشاء مركز شباب لخدمة شباب المنطقة والمناطق المحيطة، فضلًا عن رفع كفاءة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بالمنطقة، وتركيب عدد من وحدات المطافي.