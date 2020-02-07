عاجل.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج بائعة بالهجانة وتوفير محل لها

ويستهدف مشروع تطوير منطقة عزبة الهجانة تطوير وتوفير الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي وسكان المنطقة، حيث يجري إنشاء مدرستين لتغطية مراحل التعليم المطلوبة، بالإضافة لإنشاء مركز شباب لخدمة شباب المنطقة والمناطق المحيطة، فضلًا عن رفع كفاءة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بالمنطقة، وتركيب عدد من وحدات المطافي.





