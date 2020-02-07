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مرأة

10 نصائح لزيادة الثقة بالنفس.. اتبعيها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:30 م
10 نصائح لـ زيادة
10 نصائح لـ زيادة الثقة بالنفس
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حياة عبد العزيز
فقدان الثقة بالنفس من أكثر من المشاكل التي تواجه الفتيات، وذلك يرجع لعدة أسباب منها التنمر، لذلك قدمت إيمان عفيفي خبيرة الاتيكيت والمظهر 10 نصائح ذهبية لزيادة الثقة بالنفس عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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- الاعتناء بالمظهر الخارجي وارتداء الملابس المتناسقة والمناسبة للجسم.
- الاهتمام بالنظافة الشخصية.
- الثقافة والقراءة في المجالات المختلفة.
- البحث عن الأصدقاء الايجابية والبعد عن الأشخاص السلبيين
- تحديد نقاط الضعف والعمل على تحسينها.
- التحلي بالشجاعة والابتعاد عن الخوف.
- دعم الأصدقاء ويمدهم بالطاقة.
- ممارسة الهواية المحببة لتحسين الحالة المزاجية.
- دعم النفس عند الإصابة بالإحباط.
- البحث عن نقاط القوة وإبرازها.
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