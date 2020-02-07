10 نصائح لزيادة الثقة بالنفس.. اتبعيها

فقدان الثقة بالنفس من أكثر من المشاكل التي تواجه الفتيات، وذلك يرجع لعدة أسباب منها التنمر ، لذلك قدمت إيمان عفيفي خبيرة الاتيكيت والمظهر 10 نصائح ذهبية لزيادة الثقة بالنفس عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





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- الاعتناء بالمظهر الخارجي وارتداء الملابس المتناسقة والمناسبة للجسم.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية.

- الثقافة والقراءة في المجالات المختلفة.

- البحث عن الأصدقاء الايجابية والبعد عن الأشخاص السلبيين

- تحديد نقاط الضعف والعمل على تحسينها.

- التحلي بالشجاعة والابتعاد عن الخوف.

- دعم الأصدقاء ويمدهم بالطاقة.

- ممارسة الهواية المحببة لتحسين الحالة المزاجية.

- دعم النفس عند الإصابة بالإحباط.

- البحث عن نقاط القوة وإبرازها.