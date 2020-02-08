جامعة القاهرة تنهي استعداداتها لعودة الدراسة.. إعلان الجداول وانتظام المحاضرات غدا.. تشكيل لجنة عليا لتنفيذ خطة مواجهة كورونا

رئيس جامعة القاهرة :
- - ظهور نتائج الكليات تباعًا وحتى منتصف شهر مارس القادم
- - الميثاق الأخلاقي يهدف إلى تعزيز دور الأستاذ الجامعي في العملية التعليمية
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء استعدادات كليات ومعاهد الجامعة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 /2019، السبت الموافق 8 فبراير بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، كما أعلن عن بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ببعض الكليات، وظهور نتائج الكليات الأخرى تباعًا وحتى منتصف شهر مارس القادم.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على الكليات والمعاهد بإعلان الجداول الدراسية للمقررات وانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، وإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والتواصل معهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية.
وقال: إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة سلامة المصاعد، وتجهيزات المدن الجامعية وانتهاء أعمال الصيانة بها، لافتًا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية.
وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعي فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وصيانة منظومة الكاميرات، للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط، وأشار إلى أن الجامعة قامت بمراجعة العيادات الطبية المتواجدة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة.
وأضاف أن جامعة القاهرة ستواصل موسمها الثقافي والفني مع بداية الفصل الدراسي الثاني بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية، بالإضافة إلى الندوات الثقافية والحفلات الفنية، والتي يشارك فيها نخبة من المفكرين وكبار الكتاب والأساتذة والفنانين.
وكان الخشت، أعلن في وقت سابق إعداد خطة شاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتعميم الإصدار الأول منها على كل الكليات والوحدات والإدارات، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس واتخاذ كل ما يلزم لمتابعة الوقاية منه داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة.
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، منذ الأسبوع الماضي، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية كل من نواب رئيس الجامعة، وعميدة كلية الطب، وعميدة كلية الصيدلة وعميدة كلية التمريض، ووكلاء الكليات ذات الاختصاص، ومدير المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومدير مستشفى الطلبة، وأمين عام الجامعة، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية ومدير عام الشئون الوقائية، وآخرين من ذوي الاختصاص، للإشراف على تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، واتخاذ كل ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها. كما تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشئون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة.
انتهت جامعة القاهرة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وتحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، من إعداد الميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، في إطار الحفاظ على التقاليد الجامعية والمساهمة في الارتقاء بسمعة الجامعة وضمان استمرارية ريادتها كمثل أعلى لأفراد المجتمع.
ويتضمن الميثاق الأخلاقي، بحسب بيان، الاثنين، القيم الجامعية التي يجب أن يتحلى بها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، والقيم الأخلاقية للبحث العلمي مثل الإلتزامات والضوابط الأخلاقية لفريق البحث، والمبادئ الأخلاقية العامة لإجراء البحوث على البشر، والمباديء الأساسية لرعاية واستخدام الحيوانات في الأغراض العلمية، كما يتضمن الميثاق الواجبات والمسؤوليات التي يجب أن يلتزم بها عضو هيئة التدريس، والحقوق التي يتمتع بها، والقوانين المنظمة التي يخضع لها.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن علاقة عضو هيئة التدريس بالجامعة علاقة متشعبة، حيث تشمل علاقته بطلابه وزملائه وإدارة الجامعة والبحث العلمي والمجتمع الذي ينتمي إليه، مضيفًا أن كل علاقة من هذه العلاقات المتشعبة تحتاج إلى وضع مباديء أخلاقية تحكمها، وأن ميثاق الشرف يحكم تلك العلاقات ويضمن حسن الأداء، حتى تؤدي الجامعة الدور المنوط بها باعتبارها واحدة من أهم مؤسسات المجتمع.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الميثاق الأخلاقي يهدف إلى تعزيز دور الأستاذ الجامعي في العملية التعليمية، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس للالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة نصًا وروحًا وتوجهًا وسلوكًا.
وقال إن من أهم أهداف الميثاق تعزيز التعاون بين الأستاذ الجامعي وزملائه والبيئة المحيطة به وطلابه والعاملين معه، وأن يكون معيارًا لسلوك أعضاء هيئة التدريس فيما يتصل بعلاقاتهم المهنية مع طلابهم وزملائهم والمجتمع ككل، وتوضيح الالتزامات المهنية أمام زملاء المهنة الواحدة في ضوء القوانين المنظمة، وتشجيع الأفراد في الجامعة على المشاركة الفعالة في كل مايهم الجامعة سواء من الناحية الأكاديمية أو الإدارية.