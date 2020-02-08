جامعة القاهرة تنهي استعداداتها لعودة الدراسة.. إعلان الجداول وانتظام المحاضرات غدا.. تشكيل لجنة عليا لتنفيذ خطة مواجهة كورونا

رئيس جامعة القاهرة :

- ظهور نتائج الكليات تباعًا وحتى منتصف شهر مارس القادم

- الميثاق الأخلاقي يهدف إلى تعزيز دور الأستاذ الجامعي في العملية التعليمية



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء استعدادات كليات ومعاهد الجامعة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 /2019، السبت الموافق 8 فبراير بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، كما أعلن عن بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ببعض الكليات، وظهور نتائج الكليات الأخرى تباعًا وحتى منتصف شهر مارس القادم.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، على الكليات والمعاهد بإعلان الجداول الدراسية للمقررات وانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، وإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والتواصل معهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية.





وقال: إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة سلامة المصاعد، وتجهيزات المدن الجامعية وانتهاء أعمال الصيانة بها، لافتًا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية.





وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعي فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وصيانة منظومة الكاميرات، للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط، وأشار إلى أن الجامعة قامت بمراجعة العيادات الطبية المتواجدة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة.





وأضاف أن جامعة القاهرة ستواصل موسمها الثقافي والفني مع بداية الفصل الدراسي الثاني بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية، بالإضافة إلى الندوات الثقافية والحفلات الفنية، والتي يشارك فيها نخبة من المفكرين وكبار الكتاب والأساتذة والفنانين.





وكان الخشت، أعلن في وقت سابق إعداد خطة شاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتعميم الإصدار الأول منها على كل الكليات والوحدات والإدارات، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس واتخاذ كل ما يلزم لمتابعة الوقاية منه داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة.





أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، منذ الأسبوع الماضي، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية كل من نواب رئيس الجامعة، وعميدة كلية الطب، وعميدة كلية الصيدلة وعميدة كلية التمريض، ووكلاء الكليات ذات الاختصاص، ومدير المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومدير مستشفى الطلبة، وأمين عام الجامعة، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية ومدير عام الشئون الوقائية، وآخرين من ذوي الاختصاص، للإشراف على تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، واتخاذ كل ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها. كما تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشئون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة.



