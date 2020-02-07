لاميتا فرنجية تستعرض رشاقتها بـ كاش مايوه على الشط.. فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مقطع فيديو جديدا عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جذابة واقفة أمام البحر مرتدية كاش مايوه، وعلقت قائلة "مجموعة منتج مساء الخير".





وحاز مقطع الفيديو إعجابا كبيرا من الجماهير، ووردت أبرز التعليقات "الملكة - قمة الاثارة والجمال ــ برنسيسة - غزال".





يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.





شاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".





وكانت لاميتا فرنجية قد شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.



















