سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة

سجل سعر صرف الدرهم

الإماراتى

استقرارا اليوم الجمعة.





واستقر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 4.29 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.





استقر الدرهم الإماراتى فى بنوك (عودة، المصرى الخليجى، مصر، المصرف الإسلامى، الأهلى) عند 4.28 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.



سجل الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى اجريكول 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنوك ( مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، البنك العربى الأفريقى الدولى) 4.26 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

