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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:33 م
الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى
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قسم الاقتصاد
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى استقرارا اليوم الجمعة.


واستقر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 4.29 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.


استقر الدرهم الإماراتى فى بنوك (عودة، المصرى الخليجى، مصر، المصرف الإسلامى، الأهلى) عند 4.28 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى اجريكول 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنوك ( مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، البنك العربى الأفريقى الدولى) 4.26 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
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