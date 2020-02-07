عضو لجنة السيناريو: تاريخ مصر الجديدة يسكن جدران البارون.. والقصر أيقونة جاذبة للسياحة

كشف د.ولاء الدين بدوي مدير عام متحف المنيل، عضو لجنة سيناريو العرض المتحفي للبارون أن القصر كان حتى عام 2007 لا يتبع الآثار، مشيرا إلي أنه منذ 1907 وحتى الألفينات كان القصر لا يتبع للمجلس الأعلي للآثار، وما سيقام في القصر بعد تطويره معرض وليس متحفا كما ظن البعض، وسيروي المعرض تاريخ مصر الجديدة.





وقال بدوي لـ صدي البلد إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بذل مجهودا كبيرًا خلال السنوات الماضية حتي تم ترميم القصر بنجاح، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وقال إنه ستتم إقامة معرض تراثي عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة وجمعيات المجتمع المدني بمصر، ويشمل المعرض مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة "هيليوبوليس والمطرية" وأهم معالمها التراثية، وصور وخرائط ووثائق وأفلام تحكي مظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.





وكشف أنه من الأشياء المميزة أيضا أن حديقة قصر البارون ستشهد عرض إحدى أقدم عربات الترام التى كانت وسيلة الانتقال الرئيسية داخل حي مصر الجديدة خلال القرن العشرين، وأصبح علي مر العصور أحد المعالم الرئيسية للحي، وخضعت العربة لأعمال الترميم ورفع كفاءتها لاستعادة رونقها و إظهار صورتها الأصلية، لتروي قصة إنشاء أول خط للترام في مصر، كما أنها ستسلط الضوء علي حركة التطور العمراني الذي ابتكره البارون إمبان لجذب السكان إلي الحي الجديد الذي بناه بمدينة القاهرة.



