ارتفاع احتياطي الصين الأجنبي إلى 3.115 تريليون دولار في يناير

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين على غير المتوقع في يناير مع صعود اليوان بعد أن وقعت بكين وواشنطن اتفاق تجارة أوليا لنزع فتيل نزاع دار لـ18 شهرا ونال من النمو العالمي.



وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطيات البلاد - وهي الأضخم في العالم - 7.57 مليار دولار في يناير إلى 3.115 تريليون دولار.



وكان اقتصاديون استطلعوا وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع الاحتياطيات 7.92 مليار دولار إلى 3.100 تريليون، نظرا لتقلبات أسعار الصرف الأجنبي العالمية والسندات الأجنبية التي في حوزة الصين.



وكانت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال ساعدت الصين في السيطرة على نزوح الأموال على مدار العام الأخير رغم حرب التجارة مع الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي المحلي وأدت زيادة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم والسندات الصينية إلى نمو التدفقات.



وارتفع اليوان 0.38% مقابل الدولار في يناير، لكنه هبط 1% بين 20 و23 منه وسط مخاوف متصاعدة من تأثير تفشي فيروس تاجي بدأ في مدينة ووهان بوسط الصين.



وصعد الدولار نحو واحد بالمئة أمام سلة عملات رئيسية أخرى في يناير.



وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 62.64 مليون أونصة في نهاية يناير، دون تغير عن نهاية 2019.



وزادت قيمة حيازات الصين من الذهب إلى 99.24 مليار دولار في نهاية يناير من 95.406 مليار نهاية العام الماضي.