أستاذ آثار يكشف حكايات مثيرة عن البارون: صاحبه لم يتزوج وبدون وريث.. وأوصى بدفنه فى مصر.. صور

أيام قليلة وتفتتح وزارة السياحة والآثار قصر البارون الأثري أحد أبرز المنشآت التاريخية، والذي لم يشهد أي أعمال ترميم منذ قرابة ال 100 عام، وتسارع الوزارة الجهود لافتتاحه، حيث انتهت من ترميمه تمامًا بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتتبقي أعمال بسيطة جدا في اللاند سكيب والموقع العام.





وكشف الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار وعضو لجنة سيناريو العرض للمتاحف والقصور التاريخية وقصر البارون، تفاصيل مثيرة عن القصر وصاحبه وسر وصيته بدفنه في الأرض التي أحبها، حيث قال لصدي البلد أن قصر البارون بات موضوع الساعة مع قرب افتتاحه.





مهندس بارع





وقال عبد الرحيم: بدأ بناء القصر 1907 وانتهى في 1911، وهو يواكب فترة الخديوي عباس حلمي الثاني الرجل الذي أطلق عليه أبو ترميم الآثار الإسلامية من كثرة اهتمامه بصيانة وترميم الآثار خاصةً الإسلامية، وهو ابن الخديو توفيق وجده الخديو إسماعيل والذي أسس مصر الحديثة استكمالًا لأعمال جده الأكبر محمد علي باشا.





أما البارون صاحب القصر فهو جوزيف إدوارد إمبان وقد ولد عام 1852 وتوفي عام 1927، وهو من أصل بلجيكي ويطلق عليه في كل المراجع العربية والأجنبية أنه رجل الصناعة الأول في العالم، فقد كان خريج هندسة وتعلمها في أكبر الجامعات بباريس.





مستثمر رحالة

وكان جوالًا رحالًا سافر الهند التي أحبها وتأثر بها بل صارت الهند معشوقته، ثم سافر إلي الكونغو والبلاد الأفريقية و العواصم الأوروبية، ثم بدأ في استثمار أمواله في الصناعة،وجاء إلى مصر وصار من المشاركين الأساسيين في صناعة وسائل المواصلات فيها، فهو كان من المؤسسين لمترو باريس، وأصبح من أكبر المشاركين في هذه التكنولوجيا بالقرن الـ 19، ولقب بلقب البارون من ملك فرنسا بعد انتهاء هذا المشروع.

وركب البارون باخرته من الهند التي عاش فيها كثيرًا وجاء إلى مصر عام 1904، وانبهر بالقاهرة الخديوية التي بناها عاشق مصر الإسلامية الخديو إسماعيل وقد عاصر البارون حكمه، وعندما وصل تأمل شمال القاهرة بعد الريدانية والعباسية، ووجدها منطقة صحراوية خالية والمعروفة الآن بمصر الجديدة، وأطلق عليها "هليوبوليس"، والمشتقة من معبد الشمس القديم.





واحة الشمس

وقرر البارون أن يشترى مساحة تقدر بحوالي 25 كم متر أي ما يقارب من 6 أفدنة، وكان الفدان ثمنه 1 جنيه، وبدأ في تأسيس مدينة سكنية، وقبل بدء التأسيس بدأ في بناء البنية التحتية لهذه المدينة من كهرباء ومياه وصرف صحي، واطلق على المدينة "واحة عين شمس"، وعلى أطرافها شرع في بناء قصره، وربط بين مدينته والقاهرة بواسطة المترو الكهربائي.





وبنى كنيسة في هذه المدينة والمعروفة بكنيسة البازيليك ولا تزال موجودة إلى وقتنا هذا، وكانت هذه الكنيسة في الأصل مطلية باللون الأحمر، وكان الأهالي يطلقون عليها الكنيسة الحمراء،وتخطيط المدينة متضمنا وبناء القصر استغرق من 1907 إلى 1911،كما قام ببناء ناد ضخم "نادي هليوبوليس"و قصر هليوبوليس " الاتحادية وبني ناد للخيل وناد للبليار.





شروق دائم





والقصر تم اختياره تصميمه من خلال معرض معماري في باريس كان يحضره البارون، وقد اشتراه والذي كان من تصميم وصاحب الفكرة المهندس ألكسندر مارسيل، فيما كان الفنان لويس كلود صاحب الزخارف، وكان تصميم القصر نقلًا لفكرة المعابد الهندوسية والكمبودية إلى مصر.





والمعبد الذي تم اشتقاق شكل القصر منه هو معبد انكروات الكمبودي ومن معبد أوريستا الهندوسي، وبدأ يظهر الشكل المميز لقصر البارون، ويمثل شكله من أعلى شكل الزهرة المتفتحة،وكان من شروط البارون للمهندس مارسيل أن تشرق الشمس وتغرب وتتعامد على القصر في كل الأوقات من جميع الجوانب، وقد تحقق ذلك بالفعل رغم أن القصر ثابت و لا يلف ولا يدور كما ادعى البعض.





كمبودي هندوسي

وقال إن الشكل الخارجي للقصر هو كمبودي هندوسي ولكن من الداخل تأثر بالفنون المصرية،والقصر على مساحة 6 أفدنة ونصف بالحديقة ومبني كله من الخرسانة وله حديقة كبيرة للغاية،وكانت به مجموعة كبيرة من التماثيل والمتبقي منها عدد قليل للغاية، وقد ترك البارون مصر في أواخر حياته وأصوى بعد وفاته أن يدفن في مصر، وبالفعل بعد وفاته دفن في كنيسة البازيليك.





وافتتاح القصر حضره الملك ألبرت الأول والملكة إليزابيث زوجته، وقد أقاما بعض الوقت فيه حيث استمتعا بهواء مصر العليل، والشارع المطل عليه القصر الآن صلاح سالم كان اسمه شارع القصر ثم سمي بشارع المطار، حيث أن البارون قام عام 1923 بإنشاء مطار في مصر الجديدة وهو حاليًا مطار ألماظة، وذلك تنشيطًا للسياحة حيث يقع بالقرب منه معبد المطرية.





براهما وشيفا



