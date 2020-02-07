طوارئ فى الوادي الجديد بسبب العواصف الترابية

تعرضت محافظة الوادي الجديد لرياح شديدة محملة بالرمال، ضربت عددا من المناطق المتفرقة، وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ.





وقرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبا للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية.





وأكد الزملوط، تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الري بالمتابعة المستمرة.





كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.





وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت تفاصيل حالة الطقس أيام (الجمعة - السبت - الأحد)، إذ يسود طقس شديد البرودة، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة.





ويأتي طقس الجمعة مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى غزيرة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.





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