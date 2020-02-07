أبرزها الانتظام.. نصائح لتأهيل الطفل للعودة للمدرسة

قالت مها أمين، مرشدة نفسية ومدربة تربوية، إن الاستعدادات للعودة للمدرسة تكمن في تأهيل الطفل نفسيًا للدخول في الحياة الدراسية عن طريق بعض الارشادات.



وتابعت مها أمين، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أن الاجازة بها نوع من الراحة للطفل ولا يوجد انتظام في الطعام وفترة النوم.



وأردفت المرشدة النفسية، أن فترة الدراسة تأتي على الطفل ويحدث اضطرابات في فس النوم وكلما كان الطفل سريع الانتظام كلما شعر بالاستجابة أثناء العودة للدراسة.



وتابعت أن الطفل يلتزم ويتقبل الموضوع بسهولة، وذلك لا يعني أن نقوم بإجبار الطفل بالإلتزام بمواعيد النوم في الاجازة، لكن يمكن أن نقنع الطفل أن يكون ميعاد النوم في خلال الساعه 12 مساءا حيث ذلك نهاية اليوم , وكذلك ميعاد الاستيقاظ يجب أن يكون بنظام تأخير ساعه أو ساعتين فقط حتي نحافظ علي الالتزام بدون التسبب في أي عبئ للطفل او الأسرة.

