المنامة شانزليزيه الخليج.. سرد لفترة مهمة من تاريخ البحرين

يستضيف متحف البحرين الوطني محاضرة بعنوان "المنامة شانزليزيه الخليج" يقدّمها الأستاذ إبراهيم بشمي يوم الأحد القادم الموافق 9 فبراير وذلك الساعة 7:00 مساءً في قاعة المحاضرات بالمتحف.





ويتناول كتاب "المنامة شانزليزيه الخليج" للباحث والروائي البحريني الأستاذ إبراهيم بشمي، أحد ملامح العاصمة البحرينية في الفترة التي سبقت الطفرة النفطية، منامة الخمسينيات والستينيات على وجه التحديد، حيث يصف بشمي سيرته الذوقية ونظرته لحركة انتشار المطاعم والنهكات التي يمكن إيجادها في تلك الفترة المهمة من تاريخ البحرين، كما ويكشف عن الخليط البشري المميز في المدينة القديمة، حيث تحتضن المنظومة الثقافية المحلية مختلف الثقافات والديانات التي تؤثر على الممارسات والعادات المتعلقة بالطعام.



جدير بالذكر أن الكاتب والصحفي المعروف إبراهيم بشمي من مواليد مدينة المنامة، حاصل على بكالوريوس الصحافة من جامعة القاهرة عام 1971. عمل صحفيًا في جريدة الأضواء البحرينية من 1971 إلى 1973 ثم مديرًا لتحرير مجلة صدى الأسبوع عام 1975 ثم مديرًا لمكتب جريدة الخليج الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة – البحرين من 1980 إلى 1982 ثم نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام – البحرين من 1982 إلى 1983 ثم أسس وتولى رئاسة تحرير مجلة بانوراما الخليج من 1983 إلى 2003. كما وتولى رئاسة هيئة تحرير جريدة الوقت من 2005 إلى 2010. وتم تعيينه عضوًا في مجلس الشورى من 2002 إلى 2014.