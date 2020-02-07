AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المنامة شانزليزيه الخليج.. سرد لفترة مهمة من تاريخ البحرين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:08 م
متحف البحرين الوطني
متحف البحرين الوطني
Advertisements
قسم الخليج
يستضيف متحف البحرين الوطني محاضرة بعنوان "المنامة شانزليزيه الخليج" يقدّمها الأستاذ إبراهيم بشمي يوم الأحد القادم الموافق 9 فبراير وذلك الساعة 7:00 مساءً في قاعة المحاضرات بالمتحف.

ويتناول كتاب "المنامة شانزليزيه الخليج" للباحث والروائي البحريني الأستاذ إبراهيم بشمي، أحد ملامح العاصمة البحرينية في الفترة التي سبقت الطفرة النفطية، منامة الخمسينيات والستينيات على وجه التحديد، حيث يصف بشمي سيرته الذوقية ونظرته لحركة انتشار المطاعم والنهكات التي يمكن إيجادها في تلك الفترة المهمة من تاريخ البحرين، كما ويكشف عن الخليط البشري المميز في المدينة القديمة، حيث تحتضن المنظومة الثقافية المحلية مختلف الثقافات والديانات التي تؤثر على الممارسات والعادات المتعلقة بالطعام.

جدير بالذكر أن الكاتب والصحفي المعروف إبراهيم بشمي من مواليد مدينة المنامة، حاصل على بكالوريوس الصحافة من جامعة القاهرة عام 1971. عمل صحفيًا في جريدة الأضواء البحرينية من 1971 إلى 1973 ثم مديرًا لتحرير مجلة صدى الأسبوع عام 1975 ثم مديرًا لمكتب جريدة الخليج الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة – البحرين من 1980 إلى 1982 ثم نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام – البحرين من 1982 إلى 1983 ثم أسس وتولى رئاسة تحرير مجلة بانوراما الخليج من 1983 إلى 2003. كما وتولى رئاسة هيئة تحرير جريدة الوقت من 2005 إلى 2010. وتم تعيينه عضوًا في مجلس الشورى من 2002 إلى 2014.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طق طق يا مطر.. صحف البحرين تحتفل ببطل خليجي 24

أديب المهمشين.. لمحات من حياة الروائي خيري شلبي ابن كفر الشيخ

الأثنين .. تكريم شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة «أ ش أ» الأسبق

بديلا للعراق..البحرين تطلب استضافة خليجي 25

مشاهير من بلدي.. الدكتور علي هادي من صفط النور ببني سويف إلى مدير للجامعة الأمريكية.. تولى رئاسة الجمعية الإحصائية لدول العالم الإسلامي.. والصحف العالمية تشيد بتميزه العلمي وتبرز قصة كفاحه

هيئة البحرين للثقافة تشيد بالتعاون المشترك بين الهيئة والسفارة المصرية لدى المنامة

ترشيحاتنا

بعد آخر تخفيض.. أسعار سيتروين ds من الوكيل..صور

إصابة رضيع بعمر 9 شهور بفيروس كورونا.. تفاصيل

في ذكرى رحيله.. سبب وفاة الفنان محسن سرحان

في ذكرى عيد ميلادها.. تعرف على محطات مؤلمة في حياة الفنانة ناهد يسري

عاجل.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير في عزبة الهجانة بطريق السويس

قصور الغدة الدرقية.. 6 نصائح يجب اتباعها للحد من زيادة الوزن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات في السعودية .. صور

بعد آخر تخفيض.. أسعار سيتروين ds من الوكيل..صور

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة عائشة بن أحمد في عيد ميلادها