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رياضة

أسوان ينهي استعداداته للاتحاد السكندري في المواجهة الأخيرة بالدور الأول

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى تدريباته عصر اليوم الجمعه بأداء المران الأخير بمعسكر الفريق بالإسكندرية إستعدادا لمواجهة غدا السبت أمام الإتحاد السكندرى باستاد المكس ضمن مباريات الجولة 17 (ختام الدور الأول من الدورى المصري الممتاز".

وشارك فى المران 23 لاعبا ضمهم الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى المدير الفنى والذى أكد ارتفاع الروح المعنوية للاعبين بعد تحقيق فوزين متتاليين بست نقاط أمام فريقين كبيرين الحرس والإسماعيلى ويسعى الجهاز واللاعبون على التمسك برغبة الجميع فى تحسين مركز الفريق فى جدول ترتيب المسابقة مع نهاية الدور الأول .

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