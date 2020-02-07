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منوعات

لصوص يقتحمون مطعم وجبات سريعة ويسرقون الأطعمة.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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أحمد شريف

اقتحم لصوص، مطعم وجبات سريعة لسرقة العشرات من الوجبات واضعين إياها داخل حقيبة بعد أن قفز أحدهم على طاولة المطعم في مشهد مثير وعنيف.


ويوضح الفيديو رجلين يجلسان داخل مطعم الوجبات السريعة الشهير، حيث يسأل أحدهما الآخر ماذا تقول هل أنت جائع، هل تريد أن نستولى على  شيء لتأكله، ليسير بعدها الرجلان نحو طاولة المطعم والبدء في عملية السطو على الوجبات وسط ذعر موظفي المطعم.


وبين الفيديو المنشور عبر صحيفة " ديلي ميل"، أحد الرجلين يقفز أعلى طاولة المطعم ويقوم بالاستيلاء على الوجبات الموجودة ويضعها داخل حقيبة.


وبعد أن فر الجناة من الطعم منحا أحد الأكياس إلى أحد المشردين في الشارع بعد إبداء إعجابه بغطاء رأس أحدهما. 


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