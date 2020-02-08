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سيارات

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

السبت 08/فبراير/2020 - 11:00 ص
جيلي x7
جيلي x7
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر.

ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد الزيادة الأخيرة.


geely emgrand
سعر سيارة جيلي امجراند emgrand7 2020
ام جراند emgrand 7 بسعر 189.000 جنيه.

نتيجة بحث الصور عن ‪geely emgrand‬‏

geely imperial 2020
جيلي امبريال
geely imperial بسعر 276.900 جنيه.

نتيجة بحث الصور عن ‪geely imperial 2020‬‏

سعر سيارة جيلي ام جراند emgrand x7
جيلي x7
gelly x7
امجراند x7 بسعر 309.000 جنيه.

نتيجة بحث الصور عن ‫جيلي x7‬‎
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