أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر.



ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد الزيادة الأخيرة.









geely emgrand

سعر سيارة جيلي امجراند emgrand7 2020

ام جراند emgrand 7 بسعر 189.000 جنيه.









geely imperial 2020

جيلي امبريال geely imperial بسعر 276.900 جنيه.







سعر سيارة جيلي ام جراند emgrand x7

جيلي x7

gelly x7

امجراند x7 بسعر 309.000 جنيه.



