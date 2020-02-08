جامعة عين شمس في أسبوع.. إجراءات وقائية لاستقبال الطلاب... حصد مراكز متقدمة في أسبوع فتيات الجامعات.. التكفل بمصروفات الطلاب بشرط وحيد

- فيروس كورونا.. جامعة عين شمس تتخذ إجراءات وقائية لاستقبال الطلاب
- علوم عين شمس: تخصيص وقت للأنشطة الطلابية ضمن خطة الفصل الدراسي الثاني
- جامعة عين شمس تحصد مراكز متقدمة في أسبوع فتيات الجامعات
- مفاجأة سارة لطلاب عين شمس.. الجامعة تتكفل بمصروفات الطلاب بشرط وحيد
- أول تعليق من رئيس جامعة عين شمس على قرار حظر النقاب
عقد الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا موسعـــا مع القائمين على إدارة قطاع شئون التعليم والطلاب وضم كلا من: محمد الخطيب (أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب)، والدكتور أحمد الهنداوي (القائم بعمل مدير الإدارة العامة للشئون الطبية)، وإبراهيم سعيد (المشرف العام على قطاع المدن الجامعية).
يأتي ذلك تزامنًا مع استعداد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة ، لإستقبال الطلاب العائدون لاستئناف دراستهم بالكليات المختلفة بعد إجازة منتصف العام ونظرا لكافة التهديدات الصحية الطارئة، والتي أصدرت بشأنها اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات عدد من التوصـيات.
وتم خلال الاجتماع بحث ومتابعة كافة الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها إدارات القطاع لاستقبال الطلاب العائدون لاستئناف دراستهم بالكليات المختلفة بعد إجازة منتصف العام ، وخاصـة في ظل المخاطر الصحية المحيطة و الإجراءات الاحترازية الطبية التي بصدد اتخاذها بقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة للوقاية من فيروس كورونا ، وآليات تطبيقها والأساليب الصحيحة الواجبة الإتباع للتعامل مع أية حالات يشتبه في إصابتها.
وحرص نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، على التأكيد للجميع أن الجامعة سوف تسخر كافة إمكانيتها المادية و طاقتها البشــرية لتجاوز تلك المرحلة الطارئة وجاءت الإجراءات المُتخذة كالاتي : إعـداد حصـر وافى بكافة السـادة أعضـاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتواجدة بالدول محل الإصابة بالفيروس ( الصين ) لمتابعتهم من خلال الحجر الصحي والطب والوقائي ، و إنشـاء غرف عزل صحى مؤقتة مجهــزة طبقــا للمواصفات الطبية الموضوعة من قبل وحدة مكافحة العدوى بالمدن الجامعــية ومستشفى الطلاب، للتعامل السريع والفوري مع حالات الطلاب المشتبه بها ان وجد ، ثم إحالتهم جميعا لمستشفى الحميات أو مستشفى الصدر بالعباسية لمزيد من الفحص والعلاج ان استلزم الأمر.
كما أكد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، التنسيق مع شركة المختصة بتنفيذ أعمال النظافة بالمدن الجامعية لزيادة ومضاعفة كافة وسائل التطهير والتعقيم المستخدمة في أعمـال النظافة ووضع خطة عمل طارئة تتناسب مع حالة الطوارئ الصحية المتواجدة مع تعهد الجامعة بتحمل نفقات خطة العمل الجديدة .
وأعلن زيادة عدد النوبتجيات بين كل من : السـادة الأطباء العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية والمدن الجامعـية، والسادة العاملين بهيئة الإسعاف التابعة للإدارة العامة لشئون الطبية بالجامعة ، وذلك لتوفيـر متابعة صحية تناسب مع حالة الطوارئ الصحية المتواجدة .
كما أكد على تدشين حملة وقائية تثقيفية لجميع الطلاب المتواجدين بالقطاع الجامعي عن سبل الوقاية من فيروس كورونا وتتضمن الاتي: تنظيم محاضـرات وقائية لجميع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعة طلبة وطالبات بواقع محاضرة بالمدينة طالبات يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر فبراير 2020 في تمام الساعة الثامنة مسـاءًا و محاضرة بالمدينة طلبه يوم الأربعاء الموافق الثاني عشـر من فبراير 2020 في تمام الساعة الثامنة مسـاء، وتنظيم سلسلة محاضــرات وفائية لجميع الطلاب بالكليات المختلفة عن طرق سيل الوقاية من فيروس كورونا تحت إشراف د. سامية عبدة ( نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس و رئيس وحدة مكافحة العدوى ) وسوف تعقد أولى تلك المحاضرات يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشـر من فبراير بحرم كلية الألسن في تمام العاشرة صباحًا ، وإعـداد نشـرات وملصقات إعلانية توزع على الكليات تعريفية بفيروس كورونا وكيفية انتقاله وسـبل الوقاية منه.
أعلن الدكتور أحمد إسماعيل عميد كلية العلوم، بجامعة عين شمس أن الكلية أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠ ،غدا السبت بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي.
ونوه إسماعيل،إلى أن الجامعة استعدت جيدا لانتظام الدراسة منذ الساعات الأولى،حيث تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس الالتزام بالجداول الدراسية بدءا من اليوم الأول للدراسة.
وأشار عميد كلية العلوم إلى أن الكلية أعلنت عن جداولها الدراسية لبدء الفصل الدراسي الثاني بعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول بأسبوع.
ولفت إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بتخصيص وقت للأنشطة الطلابية بالجداول الدراسية على مستوى الكلية،منوها إلى أن جميع القاعات والمدرجات والمعامل جاهزة لاستقبال الطلاب،مشيرا إلى أن الإدارة العامة لرعاية الشباب استعدت لبدء تفعيل الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني.
استطاع وفد جامعة عين شمس المشارك فى فعاليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس والمقام فى رحاب جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير وحتى 6 فبراير إحراز مراكز متقدمة فى مختلف مسابقات الأسبوع حيث كرم الدكتور احمد جابر رئيس جامعة الفيوم طالبات الجامعة الفائزات فى انشطة الاسبوع خلال حفل ختام وتوزيع الجوائز الذى عقد مساء أمس.
حيث شاركت الجامعة بوفد مكون من ٨٣ طالبة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى مختلف المسابقات.
ففى أنشطة الجولة أحرز وفد طالبات جامعة عين شمس المستوي الاول في جميع أنشطة الجوالة، وحصلت الطالبة ماسة وائل على لقب مثالي عام الدورة والجوالة كما حصلت الطالبة رضوى هلال على لقب مثالي الوفد.
وعلى مستوى النشاط الفنى حصلت طالبات جامعة عين شمس على المركز الأول مناصفة مع جامعة الإسكندرية فى الكورال والعزف الموسيقى الجماعى. والمركز الثانى فى العزف الموسيقى الفرد من نصيب الطالبة نادين حسام من خلال العزف على الكمان ، واحرزت الطالبة مريم نبيل المركز الأول فى الغناء الفردى.
اما المركز الأول فى مسابقات الاشغال الفنية كان من نصيب الطالبة الشيماء منصور محمد، وفى التصوير الزيتى الطالبة جهاد جمال حصلت على المركز الثانى.
وعلى مستوى النشاط الرياضى حقق منتخب جامعة عين شمس لكرة القدم الخماسى تحت قيادة كابتن هانى سعيد المركز الثالث على مستوى فرق الجامعات المشاركة فى أسبوع فتيات الجامعات الخامس.
كما حصل وفد جامعة عين شمس المشارك فى كرنفال الاستقبال على المركز الثالث.
وفى النشاط الثقافى حققت الطالبتان تقى عماد ورينيه ممدوح المركز الثالث في مجلات الحائط بعنوان " حضارة مصر" ، اما الطالبة هبة علاء الدين محمود فقد حصلت على المركز الثانى فى مسابقة المقال.
وحصلت الطالبة المشاركة فى مسابقة القرآن الكريم على جائزة لجنة التحكيم فى الأحاديث النبوية.
وعلى مستوى النشاط العلمى احرزت طالبات جامعة عين شمس المركز الثالث مناصفة مع طالبات جامعة بنها فى مسابقة الميكاترونيك.
ويذكر إن جامعة عين شمس شاركت بوفد مكون من ١٢٣ فردًا ما بين طالبات مشاركات فى المسابقات واشراف ضم كلًا من الاستاذ محمد الشرقاوي مدير إدارة رعاية الشباب فى الجامعة، الأستاذة أسماء على مدير إدارة الجوالة، والاستاذ ملك حلمى مشرف ادارى والأستاذة ايمان مجدى مشرفة طالبات جوالة، والمشرف على النشاط الرياضى الأستاذة نهلة صلاح الدين مديرة النشاط الرياضى برعاية الشباب، الأستاذة فاطمة خليفة مشرفة كره طائرة، كابتن إسلام احمد مشرف كرة السلة، الأستاذة شيرى مشرفة ألعاب القوى، كابتن هانى سعيد كابتن النادى المصرى مشرف كرة القدم الخماسى، الاستاذ مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفنى، والأستاذة والاستاذة عزة البدراوى مشرفة طالبات النشاط الفنى ، احمد عادل مشرف ادارى، الاستاذ طلعت مدير إدارة النشاط العلمى ، الاستاذ رشدى القاضى مشرف طالبات النشاط العلمى، الأستاذ محمد عبد الفتاح مشرف النشاط الثقافى.
قال أحمد منصور نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس منذ بتوليه منصب نائب رئاسة الاتحاد أصبح مسئولا عن توصيل مشكلاتهم وصوتهم لإدارة الجامعة، مؤكدا أن جامعة عين شمس صرح تعليمى وتربوى له تاريخ وعلى طلاب الجامعة أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمى الفريد.
وأضاف نائب رئيس اتحاد طلاب عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة التواصل مع طلاب مختلف الكليات باستمرار والعمل على تحديد احتياجاتهم بمختلف اهتماماتهم وكليتهم وتخصصاتهم الأدبية والطبية والعلمية، مناشدا الطلاب بالانخراط فى الأنشطة الطلابية والعمل الطلابى.
وأشار منصور إلى أن مجلس الاتحاد سيعمل على وضع خطة وهي تكافل الاجتماعي بين الطلاب وإعفائهم من المصروفات نهائيا لغير القادرين ولكن تأخرت بسبب انه كانت الانتخابات في أواخر الترم الاول لذلك في بداية الترم التاني سوف نقوم بالتعاون من اتحادات 15 الكليات لمعرفتهم بخطتنا ومعرفة غير القادرين علي دفع المصاريف دون إحراج أحد.
تحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب منوها علي ان رئيس الجامعة طالب من رئاسة الاتحاد قائلا "اي طالب غير قادر علي دفع المصاريف سوف يتم إعفائه نهائيا.
حيث ذكر منصور أن جامعة عين شمس حصلت على ٩ ميداليات خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى الرياضي الأول للوافدين والذي اقيم بجامعة قناة السويس حيث جاءت الجامعة في المركز الثاني برصيد ٩ ميداليات ٣ ذهبيات، ٣ فضيات و٣ برونزيات.
أعلن الدكتور أحمد إسماعيل عميد كلية العلوم، بجامعة عين شمس أن الكلية أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠ ،غدا السبت بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي.
ونوه إسماعيل،إلى أن الجامعة استعدت جيدا لانتظام الدراسة منذ الساعات الأولى،حيث تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس الالتزام بالجداول الدراسية بدءا من اليوم الأول للدراسة.
وأشار عميد كلية العلوم إلى أن الكلية أعلنت عن جداولها الدراسية لبدء الفصل الدراسي الثاني بعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول بأسبوع.
ولفت إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بتخصيص وقت للأنشطة الطلابية بالجداول الدراسية على مستوى الكلية،منوها إلى أن جميع القاعات والمدرجات والمعامل جاهزة لاستقبال الطلاب،مشيرا إلى أن الإدارة العامة لرعاية الشباب استعدت لبدء تفعيل الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني.
قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن بعض المهن يجب أن تلتزم بزي معين، لسهولة توصيل رسالتها، وهو ما أكدته المحكمة فى حيثياتها بشأن حظر النقاب، خاصة أن المهن التعليمية وأيضا المستشفيات تحتاج إلى التواصل بشكل مباشر وإطلاع الطلاب والمرضى ومعرفة تفاصيل النطق من المعلمين سواء فى المدارس أو أساتذة الجامعات فى بعض المواد الدراسية وأيضا العلاقة بين المريض، والطبيب لابد أن تكون علاقة مباشرة دون عوائق.
أعلن رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه محظور على عضوات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.