مبادرة فاتحة خير.. مستقبل وطن يسلم شيكات لعملاء المشروعات الصغيرة بالقاهرة.. صور





شارك بالحفل كل من، النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أيمن صبحى أمين المشروعات الصغيره والمتوسطة، والإعلامي عمرو عبد المجيد أمين الإعلام بالمحافظة، ومحمود مسلم امين المجالس المحلية بالمحافظة والنائب علي عبد الونيس، والنائب شريف الوردانى، والنائب احمد الجزار .





وأشار "ماهر"، إلي ضرورة الاهتمام بمساعدة الشباب وجمهور المتقدمين، والعمل على إقامه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة حيث إنها عنصر أساسي في تحقيق التنمية.





ومن جانبه، قال المحاسب أيمن صبحي أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هذه هي المرحلة الأولي من تسليم الشيكات للعملاء بمراكز مدينه نصر والزيتون وحلوان والمعصرة، وخلال الاسبوع القادم ستصدر شيكات لأعداد أخري حيث تقدم للمبادرة عدد كبير من العملاء.