لماذا تخشى الفتيات من الزواج هذه الفترة؟ استشاري يجيب.. فيديو

تهاب الفتيات هذه الفترة من الزواج بشكل مبالغ فيه، وانتشرت فوبيا تدعى بفوبيا الارتباط والزواج، وفي هذا السياق كشف الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، عن أسباب رهبة الفتيات من الزواج:



- نماذج سلبية محيطة

- ارتفاع نسب طلاق

- المستوى العلمي وقدرة تفكير تزيد من طموح الفتاة مما يجعلها تفكر في شخص يناسب تفكيرها

- كلما ارتفع مستوى تعليمها زادت مواصفات فتى أحلامها

- وجود علاقة طرية بين نسب الزواج ونسب الطلاق



ونصح استشاري العلاقات الزوجية :

- اختيار الإنسان مناسب

- شخص يحتويكي



