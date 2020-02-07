محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية دور مؤسسات العمل الاجتماعي ويطلق مبادرة للتوعية.. صور

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة مشكاة نور ودورهم المجتمعي الفعال، مؤكدا على أهمية التكامل والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فى تعديل سلوكيات المواطن وأعمال التوعية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد بحضور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور.



