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محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية دور مؤسسات العمل الاجتماعي ويطلق مبادرة للتوعية.. صور

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:39 م
محافظ بورسعيد يوكد
محافظ بورسعيد يوكد علي اهمية دور مؤسسات العمل الاجتماعي
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كتب محمد الغزاوى
أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة مشكاة نور ودورهم المجتمعي الفعال، مؤكدا على أهمية التكامل والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فى تعديل سلوكيات المواطن وأعمال التوعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد بحضور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور. 

واعلن محافظ بورسعيد عن انطلاق مبادرة للتوعية وتطوير عدد من المناطق بحي الضواحي بالتعاون بين المحافظة والمؤسسة فس اطار الدور الاجتماعي وكذلك تنظيم رحلات لاهالي حي الضواحي لزيارة مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد للتعرف علي المشروعات التي تتم علي ارض الواقع من اجل تشجيع الشباب والاهالي باستغلال فرص العمل المتاحة بتلك المصانع وكذلك القيام بفتح باب التدريب لهم لتاهيلهم الي سوق العمل .
محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية دور مؤسسات العمل الاجتماعي ويطلق مبادرة للتوعية.. صور
محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية دور مؤسسات العمل الاجتماعي ويطلق مبادرة للتوعية.. صور
محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية دور مؤسسات العمل الاجتماعي ويطلق مبادرة للتوعية.. صور
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