AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

خلال جولته اليوم .. محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ محور بديل لطريق السادات ودراسة إنشاء كبارى للسيارات والمشاة أمام السيل الجديد.. صور

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:15 م
محافظ أسوان خلال
محافظ أسوان خلال الجولة
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
اللواء أشرف عطية:
خطة تنفيذية متكاملة للبدء فى محور مرورى بداية من طريق فيلة / الشلال
 دراسة إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمنطقة السيل الجديدة 
 تكثيف الوعى بدور العبادة للجميع للإلتزام بالسرعات المقررة

من أجل فتح محاور جديدة وبديلة للطرق الرئيسية بمدينة أسوان تساهم فى تحقيق السيولة المرورية، وأيضًا للتوسع والامتداد العمرانى خلال المرحلة القادمة ، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية شملت أحياء العقاد والمحمودية، بالإضافة إلى الطرق البديلة المقترحة لطريق السادات لتخفيف التكدس المرورى عليه حيث رافقه الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام ، وأيضًا رئيس مدينة أسوان ومديرى شرطة المرور والمرافق و الطرق والتموين والمكتب الفنى ومركز المعلومات الجغرافية.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة وضع خطة تنفيذية متكاملة للبدء فى محور مرورى بداية من طريق فيلة / الشلال وحتى مطلع ومنزل المحمودية مرورًا بالمحطة الوسيطة ليربط خزان أسوان بوسط وشرق المدينة مع ربط هذا المحور بمنطقة الإسكان المتميز وإمتداد العقاد بإجمالى أطوال 4،5 كم لتشمل الرصف والبلدورات والإنارة .

ولفت المحافظ إلى أن هذا المحور سيساهم فى الإمتداد العمرانى لإستثمار مساحات الأراضى فى الحيز الموجود بين إمتداد العقاد وحتى الشلال والمحمودية لإقامة مساكن ومواقع خدمية ومولات تجارية تخدم هذه التجمعات السكنية مستقبليًا .

وكلف أشرف عطية المختصين بالبدء فى دراسة إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمنطقة السيل الجديدة للقضاء على التكدس المرورى أمام مزلقان السكك الحديدة بالسيل ، بالتوازى مع إنشاء كوبرى مشاه للحد من حوادث القطارات .

وفى نفس الجولة تفقد المحافظ مبنى هايبر ماركت المصرية الجديد والمخطط إفتتاحه فى الفترة الحالية ليخدم المقيمين بمنطقة العقاد والأحياء السكنية المجاورة لها حيث تصل تكلفته إلى 8 ملايين جنيه ويقع على مساحة 650 م2 ويضم 3 أداور لمختلف أقسام بيع السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بإسعار مخفضة لإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن الأسوانى .

فيما شهدت جولة محافظ اسوان الإستماع للعديد من شكاوى المواطنين ومقترحاتهم الخاصة بالنظافة العامة والمياه الجوفية والإنارة والمنطقة الصناعية وغيرها من المطالب حيث وجه المسئولين بالتعامل السريع معها.

وطالب المحافظ بضرورة تكثيف الوعى بدور العبادة للجميع للإلتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية المتكررة خلال الأيام الماضية والتى أودت بحياة 19 مواطنا وإصابة آخرين ، ليتوازى ذلك مع قيام المحافظة بإدراج تطوير الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وإستكمال الطريق الإقليمى الصحراوى الشرقى بطول 23 كم ضمن أولويات المطالب الجماهيرية من المستوى الأعلى .


اقرأ أيضًا :

خلال جولته اليوم .. محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ محور بديل لطريق السادات ودراسة إنشاء كبارى للسيارات والمشاة أمام السيل الجديد.. صور
خلال جولته اليوم .. محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ محور بديل لطريق السادات ودراسة إنشاء كبارى للسيارات والمشاة أمام السيل الجديد.. صور
خلال جولته اليوم .. محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ محور بديل لطريق السادات ودراسة إنشاء كبارى للسيارات والمشاة أمام السيل الجديد.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في جولة مكوكية.. محافظ أسوان يتفقد الطريق الصحراوى ومستشفيات مدينة إدفو.. ويؤكد: تطويره بعد ارتفاع معدلات الحوادث.. وتطبيق المصالحة بأقل الأسعار تخفيفا على المواطن البسيط.. شاهد

محافظ أسوان في جولة مكوكية بين الوزارات بالقاهرة لتحقيق مطالب أهالي بلاد الذهب .. إنشاء أكثر من 2000 وحدة سكنية والتعزيز بأرصدة إستراتيجية بمختلف السلع التموينية الأبرز

في جولة ميدانية.. محافظ أسوان يعطي مهلة لمسئولي المحليات لتلافي السلبيات.. فيديو وصور

44 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان

محافظ أسوان يوجه بطرح الباكيات فى السويقات الجديدة بالإيجار ..شاهد

محافظ أسوان: خطوات غير مسبوقة لفتح شرايين جديدة من الطرق.. شاهد

ترشيحاتنا

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة

لماذا تخشى الفتيات من الزواج هذه الفترة؟ استشاري يجيب.. فيديو

الهروب إلى المجهول.. أين اختفى حمدي النقاز بعد رحيله عن الزمالك؟

عاجل.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير في عزبة الهجانة بطريق السويس

شاهد.. تصرف صادم من سائق شاحنة تجاه متسول يثير الاستياء على مواقع التواصل

السيسي يأمر باستقطاع جزء من وحدة عسكرية لتطوير شوارع منطقة عزبة الهجانة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب مصاب بالسرطان يقتل ابنه المراهق.. والسبب مؤلم.. تفاصيل

أسعار السيارات في السعودية .. صور

بعد آخر تخفيض.. أسعار سيتروين ds من الوكيل..صور