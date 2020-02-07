خلال جولته اليوم .. محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ محور بديل لطريق السادات ودراسة إنشاء كبارى للسيارات والمشاة أمام السيل الجديد.. صور

اللواء أشرف عطية:

خطة تنفيذية متكاملة للبدء فى محور مرورى بداية من طريق فيلة / الشلال

دراسة إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمنطقة السيل الجديدة

تكثيف الوعى بدور العبادة للجميع للإلتزام بالسرعات المقررة





قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية شملت أحياء العقاد والمحمودية، بالإضافة إلى الطرق البديلة المقترحة لطريق السادات لتخفيف التكدس المرورى عليه حيث رافقه الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام ، وأيضًا رئيس مدينة أسوان ومديرى شرطة المرور والمرافق و الطرق والتموين والمكتب الفنى ومركز المعلومات الجغرافية.





وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة وضع خطة تنفيذية متكاملة للبدء فى محور مرورى بداية من طريق فيلة / الشلال وحتى مطلع ومنزل المحمودية مرورًا بالمحطة الوسيطة ليربط خزان أسوان بوسط وشرق المدينة مع ربط هذا المحور بمنطقة الإسكان المتميز وإمتداد العقاد بإجمالى أطوال 4،5 كم لتشمل الرصف والبلدورات والإنارة .





ولفت المحافظ إلى أن هذا المحور سيساهم فى الإمتداد العمرانى لإستثمار مساحات الأراضى فى الحيز الموجود بين إمتداد العقاد وحتى الشلال والمحمودية لإقامة مساكن ومواقع خدمية ومولات تجارية تخدم هذه التجمعات السكنية مستقبليًا .





وكلف أشرف عطية المختصين بالبدء فى دراسة إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمنطقة السيل الجديدة للقضاء على التكدس المرورى أمام مزلقان السكك الحديدة بالسيل ، بالتوازى مع إنشاء كوبرى مشاه للحد من حوادث القطارات .





وفى نفس الجولة تفقد المحافظ مبنى هايبر ماركت المصرية الجديد والمخطط إفتتاحه فى الفترة الحالية ليخدم المقيمين بمنطقة العقاد والأحياء السكنية المجاورة لها حيث تصل تكلفته إلى 8 ملايين جنيه ويقع على مساحة 650 م2 ويضم 3 أداور لمختلف أقسام بيع السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بإسعار مخفضة لإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن الأسوانى .





فيما شهدت جولة محافظ اسوان الإستماع للعديد من شكاوى المواطنين ومقترحاتهم الخاصة بالنظافة العامة والمياه الجوفية والإنارة والمنطقة الصناعية وغيرها من المطالب حيث وجه المسئولين بالتعامل السريع معها.





وطالب المحافظ بضرورة تكثيف الوعى بدور العبادة للجميع للإلتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية المتكررة خلال الأيام الماضية والتى أودت بحياة 19 مواطنا وإصابة آخرين ، ليتوازى ذلك مع قيام المحافظة بإدراج تطوير الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وإستكمال الطريق الإقليمى الصحراوى الشرقى بطول 23 كم ضمن أولويات المطالب الجماهيرية من المستوى الأعلى .









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من أجل فتح محاور جديدة وبديلة للطرق الرئيسية بمدينة أسوان تساهم فى تحقيق السيولة المرورية، وأيضًا للتوسع والامتداد العمرانى خلال المرحلة القادمة ،