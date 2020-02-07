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محافظات

الكشف على 2100 حالة في قافلة طبية بقرية الكلاحين بمدينة قفط

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:21 م
الكشف على ٢١٣٣ حالة
الكشف على ٢١٣٣ حالة خلال القافلة الطبية بقرية الكلاحين
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يوسف رجب
نظمت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية بقرية الكلاحين التابعة  لمركز قفط يومىّ ٥ و ٦ فبراير  الجارى، تمكنت خلالها من توقيع الكشف الطبي علي ٢١٣٣ حالة، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها، و فى إطار مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية. 

قال اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، إن القافلة ضمت ١٢ عيادة متنقلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٢١٣٣ حالة بواقع " ٤٤٣ عظام –٤١٢ باطنة – ٢٩٨ جلدية – ٢٤٥ رمد – ٢٤١ اطفال – ١٣٨ اسنان - ١٣٧ صدر – ٨٤ تنظيم أسرة  – ٧٦ نساء – ٥٩ جراحة". 

وأضاف محافظ قنا، بأن الحملة أجرت فحوصات معملية لـ ٨٣ حالة وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لـ ٢٢ مواطن وخلع أسنان لـ ٣٢ حالة، بالإضافة إلى تحويل ٣٩ حالة للمستشفى لتلقى العلاج، مؤكدًا بأن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجانًا. 

وأشار الدكتور رمضان الخطيب- وكيل وزارة الصحة، إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها لافتا الى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرها ٢٤٩ مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة. 

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