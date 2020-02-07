بنك مصر وفوري يتفقان على توسيع خدمات التحصيل الإلكتروني للشباب

أعلن بنك مصر برئاسة محمد الإتربي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة فوري للدفع والتحصيل الإلكتروني، لإتاحة خدمات برنامج الولاء للشركة، للفئات العمرية من 16 حتى 30 عاما.





وأوضح البنك في تقرير صادر عنه، اليوم- أنه بموجب الاتفاق يمكن للعملاء الحصول علي خصومات على قوائم العلامات التجارية المستخدمة ببطاقات بنك مصر المختلفة في عمليات الشراء و القسائم الشرائية للحفاظ علي الحد الأدنى المطلوب بحساب التوفير المميز.





وذكر البنك أن ذلك يتم عبر 3 بطاقات مختلفة من برنامج الشباب BM Youth، أولها خاصة بالدفع المقدم TEENS Card لمن هم أقل من 16 عاما يمكن استخدامها خلال تعاملاتهم المالية بأمان ويسر ويمكن إصدارها دون الحاجة لفتح حساب.





وأشار إلى أن النوع الثاني من تلك البطاقات هي الخصم فوري BM Card ، وتصدر للشباب من سن 16 حتى 21 عامًا، و الثالثة GO Card للشباب من 21 حتى 30 عامًا.





ونوه إلى أن الشباب يمكنهم- في إطار البرنامج- الحصول على خصومات فورية في أكثر من 70 جهة من العلامات التجارية، والصالات الرياضية، ومراكز العناية بالسيارات والمطاعم، وغيرها من العروض الترويجية.