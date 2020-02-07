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ثقافة

جولات مفاجئة على مواقع الآثار الإسلامية لرصد المشاكل.. صور

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشف د.جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أنه تم تشكيل لجنة للمتابعة الميدانية، لتلقى الرصد اليومى لأى مشاكل تواجه المناطق فى تقديم الخدمات اللازمة للزوار.


وقال مصطفى لـ صدي البلد إنه وجه مديري الإدارات والمناطق والمواقع بعمل زيارات وجولات مفاجئة للمناطق الأثرية وتقديم الخدمات للزائرين.


وأوضح أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات د.خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالحرص علي أن تكون الخدمات المقدمة للزوار لائقة وعلي أعلي مستوي.


وفى هذا الإطار ،تفقد رئيس القطاع منطقة آثار القلعة،حيث التقي العديد من المرشدين السياحيين وبعض الأسر المصرية، لمعرفة مشاكلهم علي  الطبيعة،ووعدهم بأن تكون زياراتهم أفضل من ذي قبل.
جولات مفاجئة على مواقع الآثار الإسلامية لرصد المشاكل.. صور
جولات مفاجئة على مواقع الآثار الإسلامية لرصد المشاكل.. صور
جولات مفاجئة على مواقع الآثار الإسلامية لرصد المشاكل.. صور
جولات مفاجئة على مواقع الآثار الإسلامية لرصد المشاكل.. صور
جولات مفاجئة على مواقع الآثار الإسلامية لرصد المشاكل.. صور
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