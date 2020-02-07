جولات مفاجئة على مواقع الآثار الإسلامية لرصد المشاكل.. صور

كشف د.جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أنه تم تشكيل لجنة للمتابعة الميدانية، لتلقى الرصد اليومى لأى مشاكل تواجه المناطق فى تقديم الخدمات اللازمة للزوار.









وقال مصطفى لـ صدي البلد إنه وجه مديري الإدارات والمناطق والمواقع بعمل زيارات وجولات مفاجئة للمناطق الأثرية وتقديم الخدمات للزائرين.









وأوضح أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات د.خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالحرص علي أن تكون الخدمات المقدمة للزوار لائقة وعلي أعلي مستوي.







