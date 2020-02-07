تفاصيل أنشطة موظفى سامسونج لدعم المجتمع المحيط بمصنع بنى سويف

نظمت شركة "سامسونج الكترونيكس" حدثًا مؤخرا لتوزيع عدد من "البطاطين" على القرى المجاورة للمصنع. وللعام السادس على التوالي، قام متطوعون من العاملين لدى سامسونج في مصنع الالكترونيات ببني سويف بتوزيع 500 بطانية على أهالي قرية الميمون بمحافظة بني سويف، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، وبحضور ممثلي شركة سامسونج " "دو هين لي"، يونجون سيو"، "سانجيل كيم"، "جيونج جو".





من جانبه صرح تشونكى كوان، رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج الكترونيكس مصر، "تعد مصر من الأسواق الرئيسية لدينا التي نعمل على تعزيز عملياتنا وأعمالنا فيها، كما ندرك مسئوليتنا تجاه المجتمع كشركة أجنبية تتواجد في السوق المصرية لفترة طويلة الآن، فأصبحنا نعى احتياجات المجتمع وبالتالي نقوم بتخصيص أعمالنا بحيث نقدم خدمات ومنتجات تخدم المجتمع، بل ويمتد هذا الدور للتعاون مع المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تلبية احتياجات المجتمع الأخرى غير المنتجات والحلول التكنولوجية."





وأشار هادى بركات رئيس قطاع العمليات بالمصنع أن إقامة مصنع سامسونج تعد خطوة للتأكيد على ريادة قطاع الصناعة في مصر للمنطقة بأكملها، فقد عززت سامسونج من تواجدها بين المصريين حتى أصبحت تمثل جزءًا مهما من محافظة بنى سويف، بتوفيرها لــ 3000 عمالة مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة والشباب، بل ودعم الفئات غير القادرين في صعيد مصر.





جدير بالذكر أن مصر قد استقبلت عددًا من الاستثمارات الكورية على مدار السنوات الماضية، كما جددت الثقة في المستثمرين الكوريين ليصل حجم محفظة التعاون الاستثماري بين البلدين إلى 485 مليون دولار.