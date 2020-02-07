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توك شو

مبقاش عندنا الست أمينة.. نصير: المرأة أصبحت مناكفة في مجتمعنا الحالي.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:34 م
الدكتورة آمنة نصير
الدكتورة آمنة نصير
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب وأستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، إنها تدعو المسؤولين عن النوادي الرياضية، لتنظيم محاضرات توعية كل يوم خميس؛ لمن هم فى سن الزواج.

وأضافت الدكتورة آمنة نصير، خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، يجب أن يتعلم الشباب المقبلون على الزواج، كيفية التضحية، لأنه جزء كبير من نجاحهم.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن فكرة طرح مبادرة لوضع ضوابط مسبقة للزواج جاءت لها من فكرة الاحصائيات الكبيرة فى أعداد المطلقات فى المجتمع المصري، مضيفا أنه يجب على  أسر الطرفين المقبلين على الزواج ان يكون لهم دور كبير فى التوعية ونجاح الزواج.

وأوضحت الدكتورة آمنة نصير، قائلة :"مبقاش عندنا الست أمينة، والمرأة الآن أصبحت مناكفة، ولا تسكت عن حقوقها، وترد الإساءة بسهولة جدا".

وأشارت إلى أنه يجب على أسرتي الزوجين أن يكونا "وسطاء خير" فى حالة الخصام بين الزوجين، وتهدئة الأمور بينهما؛ إذا حدثت خلافات بعد الزواج.
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