سيدة لم تشرب المياه منذ عام.. شاهد كيف تبدو حياتها

ادعت المرأة أنها لم تشرب المياه منذ قرابة العام، وهذا الأمر حسن من صحتها.





بدأت صوفي بارتيك ، 35 عامًا ، التي تعيش في بالي بإندونيسيا، الصوم الجاف منذ عام، وتزعم الآن أنها عالجت المفاصل المؤلمة وعينين منتفختين والحساسية الغذائية وسوء الجلد والقضايا الهضمية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تصوم مدربة التغذية واليوجا عن المياه لمدة تتراوح ما بين 13 إلى 14 ساعة، وحين يحتاج جسمها إلى السوائل تشرب عصائر الفواكة.

تدعي صوفي أنها قادرة على الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها من الفواكه والخضراوات والعصائر ومياه جوز الهند.