AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سيدة لم تشرب المياه منذ عام.. شاهد كيف تبدو حياتها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:30 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

ادعت المرأة أنها لم تشرب المياه منذ قرابة العام، وهذا الأمر حسن من صحتها.


بدأت صوفي بارتيك ، 35 عامًا ، التي تعيش في بالي بإندونيسيا، الصوم الجاف منذ عام، وتزعم الآن أنها عالجت المفاصل المؤلمة وعينين منتفختين والحساسية الغذائية وسوء الجلد والقضايا الهضمية.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تصوم مدربة التغذية واليوجا عن المياه لمدة تتراوح ما بين 13 إلى 14 ساعة، وحين  يحتاج جسمها إلى السوائل تشرب عصائر الفواكة.


تدعي صوفي أنها قادرة على الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها من الفواكه والخضراوات والعصائر ومياه جوز الهند.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرياضة والفيتامينات.. 8 نصائح فعالة لزيادة وزن الجنين أثناء الحمل

ضعف الخصوبة والعقم .. أضرار ولادة الطفل بوزن منخفض .. و8 نصائح فعالة لزيادته.. والبيض والدجاج أطعمة تساهم في حمايته وتأمين حجمه

فوائد اليوجا .. 28 ميزة يحصل عليها جسمك | أبرزها الوقاية من سرطان الثدي

د. مجدي بدران يكتب: مخاطر قلة شرب الماء في الشتاء

ترشيحاتنا

حاجة تفرح | تعليق مرتضى منصور على استعدادات جماهير مصر في الدوحة

مرتضى منصور يوجه رسالة لفريق الترجي التونسي قبل السوبر الأفريقي.. فيديو

هل للوفاة يوم الجمعة فضل ؟ المفتي السابق يجيب

الجراد يغزو شرق إفريقيا.. إثيوبيا تطالب بإجراءات عاجلة لمنع انتشاره

مدرب الأهلي السابق يهدد عرش حسن شحاتة في تدريب النجم التونسي

قبل مواجهة الأهلي.. رسالة من مدرب صن داونز للاتحاد الافريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية.. صور

سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها

أب مصاب بالسرطان يقتل ابنه المراهق.. والسبب مؤلم.. تفاصيل