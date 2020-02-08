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فيديو جراف

فيديوجراف.. جولة السيسي في عزبة الهجانة

السبت 08/فبراير/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - إعداد: إسلام عبد الهادي
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو ٤,٥ بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعاناة عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من ٣ ملايين نسمة.
وذلك من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

من خلال الفيديو جراف التالي تعرف على تفاصيل جولة الرئيس في عزبة الهجانة.
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