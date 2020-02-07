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تعليم

جامعة سوهاج تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال وفود أسبوع الجامعات الأول

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:21 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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قســـم التعليــــم
استعرض الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج تقريرًا مفصلا من الدكتور ابراهيم البرعي القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، حول استعدادات الجامعة لتنظيم أسبوع الجامعات الاول ، والمقرر انطلاقه غدا السبت الموافق 8 فبراير، بمشاركة 12 جامعة .

و خلال جولته التفقدية مساء اليوم، بصحبة كل من الدكتور احمد سليمان والدكتور مصطفى عبد الخالق نائبي رئيس الجامعة، قال عزيز أن إدارة الجامعة شكلت عدد من اللجان التنسيقية لتأكيد تحقيق الانضباط والنجاح، خلال فعاليات الاسبوع، من بينها لجان "الافتتاح، الاستقبال، والأمن والنظام، والتسكين، والتغذية، والإدارية، والمسابقات، والطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والمراسم والجوائز والمطبوعات، والجوالة، والرياضية، والفنية، والثقافية، والنشاط العلمي والتكنولوجيا...وغيرها من اللجان” مشيرا الي ان الجامعة لم تغفل وضع برنامج يغطي الجانب السياحي والترفيهي خلال ايام الاسبوع .

وأضاف رئيس الجامعة انه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة الخاصة بالمدن الجامعية، لاستقبال البعثات المشاركة، وكذلك الملاعب الخاصة بالالعاب الرياضية، والقاعات التي تنفذ بها المسابقات العلمية والثقافية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الله المشرف علي الاسبوع انه تم الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي والزمني لكل الأنشطة التي يشملها الأسبوع، مع تحديد تاريخ وموعد ومكان المسابقات، كما تم تحديد المزارات السياحية التي سوف تنفذ للترويح على المشاركين.
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