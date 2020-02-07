صوت الشعب تشيد بفوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي





أضاف البراوي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة :يسطر قائد وزعيم مصر الرئيس السيسي كل يوم ملحمة وطنية جديده ترسم ملامح مستقبل مشرق واعد وغد أفضل لشعوب القارة يبني بسواعد أبنائه المخلصين المهمومين دائما بقضايا الوطن والمواطن من خلال رؤية مختلفة وفكر متميز وقدرة على التواصل حتى أصبحت مصر منارة إشعاع تضيئ سماء أفريقيا.





وأوضح المستشار أحمد حسين البراوي، إن هذا الإنجاز الجديد لم يأت وليد الصدفة وإنما جاء لجهود كبيرة ومضيئة للدولة المصرية في محاربة الإرهاب الأسود وإحراز تفوق ملحوظ في ملف الهجرة غير الشرعية حيث نجح السيسي في تحويل منطقة بركة غليون في مطوبس بمحافظة كفرالشيخ من مصدر رئيسي ونقطة التقاء للمهاجرين إلى أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط وحولها من منطقة طاردة إلى جاذبة للاستثمار وهنا تتجلى عبقرية القائد الحقيقي في التصدي بقوة وعزيمة الأبطال إلى إنهاء أزمة كبيرة كانت تحصد أرواح الأبرياء.





أشار رئيس الحزب إلى أن حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد وسعى القيادة السياسية إلى نشر السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة وإيجاد حلول عملية للتوترات في القارة كان وراء الفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي.

أكد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب، إن فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي 2022.2020 في الانتخابات التي عقدت في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي هو انتصار جديد يضاف إلى نجاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد مصر إلى قلب القارة السمراء بعد سنوات من الإهمال في العلاقات المصرية الأفريقية.