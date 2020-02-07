التعليم العالي تنفي تأجيل الدراسة بالجامعات .. فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه في صباح الغد سوف تبدأ الدراسة في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، موضحا أنه لا صحة لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من تأجيل الدراسة.





أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية «رانيا هاشم»، أنه تم الالتزام بالخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، منوها أن الصحة العامة في مصر لا تجبرنا على تأجيل الدراسة.





وناشد المواطنين، بعدم الاستماع الى الشائعات والرجوع لمصادر الأخبار الرسمية، مشيرا إلى أن غدا تبدأ الدراسة ولا مجال للتأجيل.





وأكد عبدالغفار، ان الكليات أعلنت جداولها الدراسية للفصل الدراسي الثاني، كما أن المستشفيات الجامعية على أهبة الاستعداد وتم توعية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.