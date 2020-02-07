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استشاري طب نفسي تكشف أسباب زيادة فشل الزواج في مصر.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:12 م
الدكتورة هالة حماد
الدكتورة هالة حماد
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن أحد أهم أسباب الطلاق المنتشر فى مجتمعنا الحالى هو الأسر من الطرفين.

وأضافت الدكتورة هالة حماد خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن هناك أسبابا كثيرة للطلاق ولكن من أهم تلك الأسباب هي أولا التوقعات الزائفة لمسؤلية الزواج، ثانيا أن مساندة الأسر للزوجين لم تكن حقيقة منذ البداية.

وتابعت استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن الإعلام يعرض أشياءً سيئة جدا لحالات الزواج خلال الأفلام والمسلسلات وعرض المشاكل الزوجية التى تحدث بدون عرض حلولا لها.

وأوضحت الدكتورة هالة حماد، أن النماذج التى يعرضها الإعلام هي من أحد أسباب انتشار الزواج لأن الإعلام يعرض نماذج فاشلة وتحرض على الطلاق والانفصال.

وأشارت إلى أن، هناك أشخاصا يفتحون عيادات طب نفسي دون أي خبرة أو يكون لديهم شهادات تؤهلهم لذلك وربما هؤلاء الأشخاص يكونوا سبب فى زيادة نسبة الطلاق.
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