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فن

الإعلامية التونسية ليلى شندول تدخل السينما المصرية من بوابة محمد السبكي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:02 م
الإعلامية التونسية
الإعلامية التونسية ليلي شندول
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سعيد فراج
نشاط كبير للإعلامية التونسية ليلي شندول تعود به للساحة الإعلامية طبقا لما صرحت به في عدة لقاءات اعلامية أجرتها في بلادها تونس حيث تستعد لتقديم فيلم من بطولتها مع المنتج محمد السبكي إضافة لعودتها ببرنامج كبير بين القاهرة ودبي ومجموعة من الدول العربية الأخرى صحبة الإعلامية والممثلة التونسية حنان الشجراني.

وتحدثت شندول عن صداقتها بالنجم محمد رمضان ولاعب الكرة كهربا والمطرب المغربي سعد لمجرد، والفنان التونسي نجيب بلحسن وعدد كبير من النجوم. 

وكانت ليلي قد قدمت على مدار سنوات عدة برامج خاصة بها في فضائية دريم المصرية. 

قالت الإعلامية ليلي شندول التونسية إن الفنان الصاعد محمد رمضان إنسان ناجح وحقق نجاحا كبيرا وقدم أعمالا درامية مؤثرة وقوية للمجتمع المصري والعربي بأكمله. 

ليلي أطلت عبر إذاعة الجوهرة اف ام بتونس مع الإعلامي جعفر القاسمي والفنانة والإعلامية حنان الشقراني وعبر فضائية الحوار التونسي. مع المذيع هادي زعيم.
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