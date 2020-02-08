الداخلية فى يوم.. سقوط سارقي أغطية بالوعات الصرف بمدينة نصر.. ضبط رجل وسيدة بحوزتهما 100 ألف قرص كبتاجون على دائري القليوبية

الداخلية فى يوم:

- طلبة وضباط أكاديمية الشرطة يزورون المعهد القومي للأورام.. صور

- الفيسبوك فضحهم.. سقوط سارقي أغطية بالوعات الصرف بمدينة نصر

- ضبط مسجل خطر وبحوزته 54 طربة حشيش بجنوب سيناء

- ضباط وأفراد ومجندي السجون ينظمون حملة للتبرع بالدم

- ضبط رجل وسيدة بحوزتهما 100 ألف قرص كبتاجون على دائري القليوبية

- القبض على صاحب شركة سياحة بتهمة النصب على راغبي السفر

- مباحث تموين القاهرة تضبط مصنع خمور مغشوشة

- عاطلان ينتحلان صفة رجال شرطة لعبور الأكمنة بسيارات مسروقة

- الأمن العام يداهم قرية كوم النور بالدقهلية ويضبط ٦ متهمين وبحوزتهم سلاح ومخدرات

- تفاصيل اختطاف نجل تاجر بـ بورسعيد





بذلت قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، مزيدا من الجهود، أمس الجمعة، على رأسها قطاع مصلحة الأمن العام الذي شن حملات كبرى على العديد من البؤر الاجرامية، واستهداف الخارجين عن القانون، وكذلك القطاعات الإنسانية بالوزارة، التى تقدم خدمات مختلفة للجمهور.





نظمت أكاديمية الشرطة زيارة للمعهد القومى للأورام من خلال وفد ضم عدد من طلبة وطالبات كلية الشرطة بمشاركة عدد من الضباط والضابطات.

وتم تنظيم جولة للطلبة بالمستشفى،التقوا فيها بعدد من المرضى المحجوزين بوحدات وأقسام المستشفى، وقاموا بتوزيع بعض الهدايا الرمزية للمساهمة فى تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمرضى ولاسيما الأطفال منهم وإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

كما قام الوفد الزائر من طلبة وضباط أكاديمية الشرطة بالتبرع بدمائهم لصالح المرضى بالمعهد.

من جانبهم أعرب القائمون على العمل بالمعهد عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمستمرة فى تقديم أوجه الدعم لمؤسسات الدولة ذات الطابع الإنسانى والإجتماعى، متمنيين تكرار تلك الزيارات لرفع الروح المعنوية للمرضى.





وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بقطاعات الوزارة، والحرص على تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات الدولة لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.





ونجح قطاع الأمن العام من ضبط متهمين باختطاف طفل ببورسعيد والحصول من والده على فدية ٨٠٠ ألف جنيه.

اقرأ أيضا | بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادثي سير بالمنيا اقرأ أيضا | لمزاولة النشاط بدون ترخيص.. غلق 4 مخابز سياحية ومصنع بمركزي أشمون ومنوف اقرأ أيضا | انتحار ربة منزل بقرص سام في المنيا كانت البداية عندما تبلغ لقسم المناخ بأمن بورسعيد من / تاجر 45 سنة مقيم دائرة قسم الشرق بقيام شخصين بخطف نجله / طالب 10 سنوات، وفي وقت لاحق حضر والد الطفل وقرر تلقيه اتصالات على هاتفه المحمول بمساومة على إعادة نجله مقابل دفع مبلغ مالي 2 مليون جنيه.

وأضاف: أنه بالتفاوض معهم توصل إلى دفع مبلغ 800 ألف جنيه وترك المبلغ في مكان قاموا بتحديده وعقب ذلك أطلقوا سراح نجله.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد أسفرت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من لحام معادن 30 سنة له معلومات جنائية وعامل بسوبر ماركة 33 سنة له معلومات جنائية " ووالد الأول / صياد 51 سنة له معلومات جنائية (مقيمين دائرة قسم الضواحي ).

توصلت التحريات إلي أن المتهم الأول متزوج من إحدى السيدات تمت بصلة قرابة لعائلة والدة المجني عليه وعلى علم بثراء والد المجني عليه والذي استغل تلك العلاقة في رصد تحركات الطفل ووالدته حيث اختمرت في ذهنه خطف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ كبير واستعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم, وبحوزة الأول مبلغ مالي ستمائة وعشرة ألف جنيه وبحوزة الثاني مبلغ مالي مائة وخمسون ألف جنيه بحوزة الثالث مبلغ مالي 40 ألف جنيه.

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وأنهم استمروا في مراقبة تحركات المجني عليه ووالدته أكثر من مره وبتاريخ الواقعة توجها الأول والثاني مستقلين دراجة بخارية ملك الثاني وقاما بخطف الطفل من مكان الحادث وتوجها به إلي دائرة قسم الزهور وتقابلا مع المتهم الثالث الذي كان بانتظارهم بالسيارة ملكه لإخفاء الطفل بها والتنقل بها في أماكن مختلفة لحين إنهاء مساومة والده والحصول على المبلغ المالي.

تم بإرشادهم عن الدراجة البخارية والسيارة والهاتف المحمول المستخدمين فى الواقعة.





وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.





واستهدفت الحملة قرية كوم النور دائرة مركز ميت غمر أسفرت جهودها عن ضبط 6 متهمين وبحوزتهم 6 قطع سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة تزن حوالى (32,5 كجم من نبات البانجو المخدر-3 كجم لمخدر الحشيش).





وتم ضبط عاطل، 33 سنة، والسابق إتهامه فى قضيتى "مخدرات ، سلاح بدون ترخيص" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "سرقة بالإكراه إستعمال قوة" والمحكوم عليه فيهما بالسجن لمدة13سنة) وبحوزته (بندقية آلية و7 طلقات من ذات العيار- 20 كجم من نبات البانجو المخدر) و عاطل 27 سنة، والسابق إتهامه فى قضية وبحوزته (بندقية آلية وعدد 12 طلقة من ذات العيار 10 كجم من نبات البانجو المخدر) وعاطل 37 سنن والسابق إتهامه فى 4 قضايا "شروع فى قتل ، إطلاق أعيرة نارية ، ضرب" وبحوزته (بندقية خرطوش"ماركة شوت جن" وعدد 3 طلقات من ذات العيار- 2 كجم لمخدر الحشيش وعاطل "47 سنن "وبحوزته (بندقية خرطوش"ماركة شوت جن" وعدد 2 طلقة من ذات العيار - 1 كجم لمخدر الحشيش) وعاطل 30 سنة وبحوزته (فرد خرطوش - 1,5 كجم من نبات البانجو المخدر) وعاطل 31 سنن وبحوزته (فرد خرطوش- 1 كجم من نبات البانجو المخدر) .





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





ونجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على عاطلين كونا عصابة لسرقة السيارات وتبين سرقتهم ٥ سيارات، وعثر بحوزتهما على كارنية ضابط شرطة لتسهيل مروره من الأكمنة .





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين مفادها أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بإسلوب " المفتاح المصطنع "وكذا ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بإسلوب " كسر الزجاج " .





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما حال تواجدهما بمنطقة المعراج ـ المعادي الجديدة دائرة القسم مستقلان سيارة ، وعثر بحوزة المتهمين كارنية صادر من وزارة الداخلية.





وبالكشف الفني على اللوحات المثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ومبلغ بسرقتها .





بمواجهتهما أقرا بأن السيارة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي وقاما بسرقة اللوحات المعدنية المضبوطة بقصد تثبيتها على السيارة لعدم الاستدلال عليهما.





وأضاف المتهمان بسرقة الكارنية المضبوط بحوزته من داخل سيارة حال توقفها بمنطقة 6 أكتوبر أول / جيزة ، وقيامه بتثبيت صورته الشخصية عليه بقصد انتحال صفة رجل شرطة لتسهيل مروره من الأكمنة .





بتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بإسلوب " المفتاح المصطنع " ، وكذا ارتكاب عدد 5 حوادث سرقة من داخل سيارات بإسلوب " كسر الزجاج " .





وتمكن ضباط مباحث إدارة التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مصنع خمور والمسئول عن المصنع لإدارتهما مصنع لإنتاج الخمور محلية الصنع بدون ترخيص.





وتبين من التحريات أن المتهمين يستخدمان مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وبمداهمة المصنع عثر بداخله على ٥٤٠٠ زجاجة خمور مختلفة الأنواع و٥٠٠ لتر كحول ابيض و ٢٥ عبوة كامينا و ٩٠ كيلو سكر محروق للتلوين وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المصنع بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة .





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك إحدى شركات السفر والسياحة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم ومنحهم مستندات سفر مزورة.





البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بتقدم (حاصل على معهد فنى صناعى - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) للجهات المختصة بنطاق محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة بعقد عمل منسوب لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية ممهور بخاتم "شعار الجمهورية" وبصمتى أكلاشية خاصة "بقنصلية إحدى الدول العربية بالبلاد" تبين أنهما (مزوران).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمناقشته قرر أنه تحصل على عقد العمل المزور من (مالك إحدى شركات السفر والسياحة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ) مقابل مبلغ مالى قدره (55,000 خمسة وخمسون ألف جنيه).





بتكثيف التحريات، تبين أن (مالك إحدى شركات السفر والسياحة) له نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير التأشيرات وسمات الدخول للدول العربية وبعض الدول الأجنبية، والإحتيال بموجبها على راغبى السفر للعمل بالخارج، ويتخذ من مقر شركة "غير مرخصة" للسفر والسياحة بمدينة بيلا بكفر الشيخ وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وعثر بمقر الشركة على الآتى ((4) جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة - عدد من عقود العمل "مزورة" – وعدد من المستندات والشهادات وتصاريح للعمل "مزورة" - (2) هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات الصوتية والكتابية بين المتهم والعديد من ضحاياه تتضمن عرض وطلب عقود عمل بمهن مختلفة للعديد من الدول العربية والأجنبية وكذا مقطع فيديو للمتهم داخل مقر الشركة أثناء قيامه بتسليم عقود عمل وإستلام مبالغ مالية نظير ذلك" - جهاز لاب توب "بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من العقود وسمات الدخول المنسوبة لدول عربية وتأشيرات دخول لدول عربية بأسماء أشخاص مختلفة" - بصمات أختام شعار الجمهورية - أكلاشيهات خاصة بإحدى الجهات الحكومية - العديد من صور بطاقات تحقيق الشخصية وجوازات سفر وصحف حالة جنائية وصور شخصية بأسماء أشخاص مختلفة).





بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تسفير الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج، متخذًا من مقر الشركة المشار إليها وكرًا لممارسة نشاطه المؤثم.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وقام قطاع السجون بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية ومركز نقل الدم بمستشفى القصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوى"، والهلال الأحمر المصرى بتنظيم حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بالقطاع.





ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.





وتمكن رجال الأمن أمن القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بمدينة نصر .





وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد إحدى السيارات وبصحبته (5) أشخاص بالشروع فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 أشخاص "محددين").





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبط 3 منهم، بحوزة أحدهم (زى فسفورى اللون "خاص بالعمال")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.