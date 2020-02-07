بعد فصله من جامعة الإسكندرية بسبب فوتو داي.. إبراهيم: لم أستغل اسم الكلية في حفلي

قال الطالب إبراهيم يحيى، بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، إنه توجه للعميد لعمل حفلة الفوتو داي حيث ان عمله خارج الجامعة يختص بتنظيم الحفلات والرحلات والعميد على علم بذلك وأكد علي تشجيعه للشباب وأفكارهم ، حيث كان ذلك منذ 3 أشهر، ليتراجع العميد بعد ذلك عن رأيه ويرفض فكرة إقامة الحفل.





واضاف أن التراجع عن الحفل جاء بعد أن قام بعمل جروب خاص لطلاب الفرقة الرابعة والذي اتفق خلاله على شكل "التيشيرت" الذي سيرتديه الطلاب حيث تراجع العميد بعد حجز الفندق والاتوبيسات، مضيفا : "استدعاني بمكتبه الا أنني شرحت له الوضع وعدم قدرتي على التراجع ليوجهني بالمتابعة والتنسيق مع الدكتورة رحاب المسؤولة عن الأنشطة بالكلية ".





وتابع : " عندما تحدثت مع الدكتورة أكدت لي أن الجامعة قررت أنها لن تشارك في عمل اي حفلا للطلاب وبالتالي سيكمل إجراءات الحفلة للطلاب خارج الكلية.. بشرط إجراء اقرارات من الطلاب بعمل الحفلة خارج الكلية وعندما استكملت إجراءات الحفلة حيث تم تحويلي للتحقيق ومن ثم مجلس تأديب .. وتفاجأت بعد ذلك بقرار فصلي دون إبداء أسباب أو صدوره بشكل رسمي للتعرف على السبب، حيث نشر القرار بإحدى الصحف والذي كان مفاجئا لي وعلمت منه دون أن أعلم من الكلية".



