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أخبار العالم

بعد تسريبات أغضبت ترامب.. بريطانيا تعين سفيرة جديدة لدى واشنطن

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:45 م
بريطانيا تعين كارين
بريطانيا تعين كارين بيرسي سفيرة لدى واشنطن
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رحيم يسري
قررت السلطات البريطانية تعيين كارين بيرسي مندوبة المملكة في الأمم المتحدة، سفيرة لدى واشنطن، ذلك المنصب الهام الذي كان شاغرا بعد فضيحة دبلوماسية.

وعينت الحكومة البريطانية بيرسي  بدلا من كيم داروخ الذي أجبر على الاستقالة بعد تسريب تعليقاته غير اللائقة بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب في بيان "انها لحظة فرصة هائلة للصداقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة"، حيث تعد بيرسي أول بريطانية تتولى هذا المنصب.

كما يعتبرها رئيس الوزراء بوريس جونسون دبلوماسية "استثنائية"، ووصفها ترامب في وقت السابق بأنها "رائعة".

فيما أكدت بيرسي أنها  تتطلع الى "المزيد من تعميق العلاقة الخاصة بين بلدينا وشعبينا".

وتسعى بريطانيا بعد بريكست لتعزيز اقتصادها والتفاوض على اتفاق تجاري جديد طموح مع واشنطن، لكنها أثارت غضب ترامب بعد موافقتها على مشاركة محدودة لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي في شبكة 5-جي البريطانية، رغم تحذيرات اميركية.

كان داروخ  أجبر على الاستقالة من منصبه في يوليو 2019 بعد تسريب مذكرات دبلوماسية لم تظهر احتراما كافيا لترامب، حيث أغضبت التسريبات الرئيس الأمريكي الذي أكد وقتها  أنه "لم يعد يتصل" بالسفير البريطاني قائلا إنه "شخص غبي جدا".

 كما انتقد ترامب رئيسة الوزراء البريطانية حينها تيريزا ماي التي عبرت عن دعمها للسفير.

ومن المقرر أن تصبح بيرسي سفيرة لدى واشنطن رسميا عندما تؤكد الحكومة الاميركية رسميا التعيين.
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