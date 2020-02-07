نقيب صيادي البرلس: في الخطر نجد الزعيم السيسي يحتضننا ويحمينا

قال محمد شرابي، نقيب صيادي البرلس، إن مشهد عودة الصيادين المصريين الذين تم احتجازهم في اليمن يعجز اللسان عن وصفه؛ مما جعلهم في سعادة كبيرة.





وأكد شرابي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية«دي إم سي»، أن القيادة السياسية المصرية والدبلوماسية المصرية بذلت جهودا عديدة لإعادة الصيادين المصريين سالمين للوطن، ما أثمر بعودة الصيادين إلى ذويهم على متن طائرة خاصة؛ وردد: «كنا في سعادة غامرة وخاصة أهالي الصيادين».





وتوجه نقيب الصيادين بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الهجرة والقنصل المصري باليمن، ومحافظي دمياط وكفر الشيخ، قائلا: « القيادة المصرية خلف أبنائها في الخارج وتدعمهم، وعندما يتعرضون لأي مكروه نجد الزعيم البطل عبدالفتاح السيسي يحتضن أبناءه ويسعى لحمايتهم».





وأعلن النقيب، أنه التقى مع الصيادين المصريين العائدين بكفر الشيخ بحضور اللواء جمال نور الدين، وكان اللقاء إيجابيا .



