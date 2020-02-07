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اقتصاد

تراجع أغلب بورصات الخليج ومصر تواصل المكاسب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:32 م
البورصة
البورصة
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وكالات
طغى الهدوء على التعاملات في أغلب بورصات الخليج الرئيسية في آخر جلسات الأسبوع الماضي، إذ ضغطت نتائج مخيبة للآمال على أسهم البنوك بها، بينما واصل مؤشر الأسهم القيادية ببورصة مصر المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وفقد المؤشر القياسي للبورصة السعودية 0.5 بالمئة، متلقيا الضربة الأكبر من سهم البنك السعودي الفرنسي. وهوى سهم البنك 5.3 بالمئة بعد أن أخفق في تحقيق تقديرات الأرباح للعام بأكمله.

سجل البنك ربحا سنويا 3.12 مليار ريال (831.69 مليون دولار)، ارتفاعا من 1.4 مليار ريال في العام السابق. لكن الرقم جاء دون متوسط تقديرات المحللين البالغ 3.35 مليار ريال، بحسب بيانات من رفينيتيف آي.بي.إي.إس.

وهبط سهم أرامكو السعودية المملوكة للدولة 0.7 بالمئة إلى 33.4 ريال (8.90 دولار) ليبلغ أدنى مستوياته منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر .

وارتفع مؤشر الأسهم القيادية في بورصة مصر 0.9 بالمئة بفعل صعود أغلب أسهمه. وتقدم سهم الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة التبغ في مصر 3.5 بالمئة وزاد سهم المجموعة المالية هيرميس 2.6 بالمئة.

وأظهرت بيانات البورصة أن مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم المصرية فاقت مبيعاتهم.

وفي قطر، نزل المؤشر 0.9 بالمئة ليبلغ أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول. وخسر سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.4 بالمئة وهوى سهم المتحدة للتنمية عشرة بالمئة.

ونزل المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.1 بالمئة، إذ فقد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر البنوك المدرجة عليه، 1.1 بالمئة وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي 0.2 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة، إذ ارتفع سهم اتصالات 0.6 بالمئة وارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.1 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم‭ ‬الخميس:
    
السعودية.. نزل المؤشر 0.5 بالمئة إلى 8053 نقطة.
أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 5087 نقطة.
دبي.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 2770 نقطة.
قطر.. هبط المؤشر 0.9 بالمئة إلى 10205 نقاط.
مصر.. صعد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 14106 نقاط.
البحرين.. تقدم المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1656 نقطة.
سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4129 نقطة.
الكويت.. ارتفع المؤشر 0.3 مسجلا 6984 نقطة
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