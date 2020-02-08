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اقتصاد

ميتسوبيشي اليابانية تشتري حصة 30٪ من منجم تشيلي للنحاس

السبت 08/فبراير/2020 - 12:27 ص
علم اليابان
علم اليابان
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وكالات

قامت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للمواد بشراء حصة 30 بالمائة في منجم نحاس تشيلي من شركة "مانتوس" للنحاس مقابل 263 مليون دولار.

وقالت ثالث أكبر مصهر للنحاس في اليابان " ميتسوبيشي" خلال بيان على موقعها الإلكتروني، إنها ستشارك في تطوير منجم النحاس "مونتيفيردي" كما ستحصل على 30 بالمائة من إنتاج المنجم.

وكانت الشركات اليابانية من أكثر المشترين نشاطًا لأصول النحاس من أمريكا الجنوبية، حيث أنه في عام 2018، اشترت "ميتسوبيشي" حصة 22 بالمائة في منجم النحاس "كيلافيكو" التابع لشركة "أنجلو امريكان" في بيرو.

 

وقامت شركة "سوميتومو" بشراء حصة بنسبة 30 بالمائة في منجم النحاس التشيلي "كيو.بي. 2" مقابل 1.2 مليار دولار.

ويقع منجم النحاس "مونتيفيردي" في صحراء "أتاكاما" في تشيلي، ويعمل منذ عام 1995، كما يحتوي المنجم على ما يقدر بنحو 2.1 مليون طن من احتياطيات النحاس.

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