اخبار الحوادث .. تفاصيل تحرير طفل ببورسعيد من الخطف.. الاعترافات الكاملة للمتهم بقتل عشيقته: ضربتنى بالقلم فكتمت نفسها ورميتها في الصحراء

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادثي سير بالمنيا
أصيب 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال إثر تعرضهم لحادثي سير بالمنيا، أحدهما على الطريق الصحراوي والاخر بالطريق الزراعى امام مركز ابوقرقاص.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طلبة وضباط أكاديمية الشرطة فى زيارة للمعهد القومي للأورام
نظمت أكاديمية الشرطة زيارة للمعهد القومى للأورام من خلال وفد ضم عددا من طلبة وطالبات كلية الشرطة بمشاركة عدد من الضباط والضابطات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
فرض كردون أمني بمحيط قرية النويرة بعد وفاة شخص في مشاجرة ببني سويف
تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا بوقوع مشاجرة ومصاب بقرية النويرة التابعة لدائرة المركز بسبب خلافات الجيرة، والذي وجه بسرعة فضها وضبط طرفيها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طلبوا فدية ٢ مليون جنيه.. تفاصيل خطف طفل ببورسعيد
نجح قطاع الأمن العام من ضبط متهمين باختطاف طفل ببورسعيد والحصول من والده على فدية ٨٠٠ ألف جنيه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصدر أمني: طالب الطالبية أصيب في مشاجرة مع زملائه .. والنيابة أخلت سبيلهم
كشف مصدر أمنى حقيقة واقعة الاعتداء على طالب بمنطقة الطالبية من قبل زملائه، موضحا أنها مشاجرة وقعت بينهم انتهت بإصابته.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بترعة مرقص بإيتاى البارود
أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج اثر وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة ساحل مرقص أمام قرية كنيسة الضهرية بدائرة مركز إيتاى البارود وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حاول تصويرها أثناء ممارسة الجنس.. الاعترافات الكاملة للمتهم بقتل عشيقته: ضربتنى بالقلم فكتمت نفسها ورميتها في الصحرا
مكنش قصدى اقتلها لكن ضربتنى بالقلم ومستحملتش الاهانة .. بهذه الكلمات اعترف السائق المتهم بقتل عشيقته فى مدينة 6 أكتوبر أثناء ممارسة الجنس والقاء جثتها فى الصحراء فى محضر التحريات والتحقيقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تكثيف الجهود للعثور على جثة طفل غرق بترعة الرياح الناصري في البحيرة
يكثف رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة من جهودهم فى البحث عن جثة طفل لقي مصرعه غرقا بترعة الرياح الناصري بمركز بدر أثناء تواجده مع والده بالصيد من الترعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 4 أشخاص بعد انقلاب سيارة أجرة بترعة فى البحيرة
أنقذت العناية الإلهية ٤ أشخاص من الموت إثر انقلاب سيارة أجرة بترعة ساحل مرقص أمام قرية كنيسة الضهرية بدائرة مركز إيتاى البارود وتسبب الحادث فى إصابتهم بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 275 طن أعلاف وذرة صفراء وشعير فاسد بمصنع غير مرخص في كفر الدوار.. صور
ضبط رجال شرطة البيئة والمسطحات بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابة على المبيدات بالإدارة الزراعية بكفر الدوار، ٢٧٥ طن "أعلاف وشعير بلدى وذرة صفراء" منتهية الصلاحية وفاسدة، بداخل أحد مصانع الأعلاف غير المرخصة، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العثور على رضيعة في مقابر عرب العليقات بالخانكة.. النيابة تودعها دور رعاية
تكثف أجهزة أمن القليوبية من جهودها لكشف غموض عثور أهالي قرية عرب العليقات بمركز الخانكة على طفلة حديثة الولادة بمنطقة المقابر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب معاكسة فتاة .. مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا
القت اجهزة الامن بالمنيا القبض على 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب معاكسة فتاة بمركز مغاغة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.