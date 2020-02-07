فيلم سد خانة ضمن عروض القومي للسينما

يواصل نادي السينما المستقلة بالقاهرة، الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، فعالياته يوم السبت الموافق ٨ فبراير في تمام السابعة مساء، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.





ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "سد خانة" للمخرج "فادي خزبك"، وفيلم "لمسة" للمخرجة "دنيا الزاهر"، وفيلم "لطشة نور" للمخرج "داني جمال"، وفيلم "الونس" للمخرجان" لوستين خزليان ودميانا نصري"، وفيلم "12 ساعة" إخراج "معتز الدهشان".





وتعقد ندوة عقب عرض الأفلام، يستضيف خلالها النادي الصحفي الناقد الكبير خالد عيسي، لمناقشة الأفلام وسوف يدير الندوة الناقد السينمائي أحمد النبوي.



