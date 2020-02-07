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أخبار العالم

مجلة أمريكية: قطر تشتري سفنا حربية وغواصات متطورة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:08 م
صورة أرشيفية لغواصة
صورة أرشيفية لغواصة
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ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن دولة قطر اتخذت خطوة نحو الحصول على سلاح بحري جديد بينها غواصات عسكرية.

وأوضحت المجلة أن قطر أبرمت بالفعل مذكرة تفاهم -شركة "برزان القابضة" التابعة لوزارة الدفاع القطرية أواخر يناير الماضي- مع شركة Fincantieri الدفاعية الإيطالية العملاقة، وهي تشمل على وجه الخصوص تزويد الدوحة بـ"سفن حربية متطورة وغواصات.

ونشر موقع الشركة الإيطالية نص مذكرة التفاهم والتي تتضمن أن الدوحة ستحصل على سفن جديدة بموجب هذه المذكرة حتى نهاية العام الجاري.

ورجحت المجلة أن الدوحة قد تتسلم تلك الغواصات ضمن إطار عقد أوسع بقيمة خمسة مليارات يورو وقعته مع إيطاليا عام 2017، وهو يشمل ناقلة مروحيات كبيرة وأربع سفن حربية وقاربي دوريات، علاوة على الدعم الساحلي والمساعدة في إنشاء قاعدة قطرية بحرية جديدة.

وأشارت المجلة إلى أن قطر ستصبح بذلك ثاني دولة خليجية بعد إيران تملك غواصات ضمن قواتها البحرية.

ولفتت المجلة إلى أن السعودية والإمارات قد أعلنتا عن وجود حاجة إلى اقتناء غواصات، مرجحة أن الإجراء القطري ربما جاء، جزئيا على الأقل، ردا على هذه التصريحات.

وذكرت المجلة أنه بإمكان شركة Fincantieri تزويد قطر بغواصات "تايب-212" التي تنتجها بالتعاون مع ألمانيا أو "إس 1000" المصنوعة بالتعاون بين إيطاليا وروسيا، مشيرة إلى أن الحديث سيدور على الأرجح عن غواصات صغيرة خفيفة، نظرا للظروف الجغرافية في منطقة الخليج.
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