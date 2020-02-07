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أخبار البلد

5 مليارات للصحة.. الأطباء تحذر الوزارة من الإهدار: الرقابة مطلوبة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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محمد غالي

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء إن تصريح رئيس وزراء بمضاعفة ما يصرف علي الصحة بحوالي خمسة مليارات جنيه خبر يدعو للتفاؤل والأمل في غد أفضل.


وأكد الزيات، في تصريحات لصدى البلد، أنه يجب حكم الرقابة بشدة وحزم مع تعظيم دور هيئة الرقابة الصحية الجديدة.


وأوضح عضو المجلس، أنه يجب ترشيد الإنفاق في المباني لكي نستفيد جميعا مرضى وعاملين من الزيادة فيما يفيد صحة الشعب.

وضرب الزيات، مثلا واضحا بتطوير منظومة الصحة، في الصين وقدرتها بناء مستشفى ألف سرير في ٦ أيام دون أي بهرجة ولا جرانيت  ورخام.


وأفاد عضو المجلس، أن المنشآت الصحية الحكومية تعاني من نقص المستلزمات المزمن ونقص حاد في العناية المركزة .


وأضاف الزيات، أنه يوجد أسئلة لا تتغير ولا يتم الإجابة عليها، هل هناك تفكير  فى دخل مناسب للأطباء، أو زيادة بدل العدوى، للحفاظ على الكفاءات العلمية، وشدد الزيات علي الرقابة لأنها في النهاية كلها أموال الشعب .


جدير بالذكر أن النقيب أطلق فى  دعوة للرئاسة لتبنى مبادرة لزيادة أسرة الرعاية المركزة والحضانات على مستوى المستشفيات الجامعية والحكومية، حيث أن المستشفيات تعيش أزمة كبيرة بسبب قلة بل وندرة هذه الأسرة وهو مشهد يومى يؤثر على آلاف المرضى وذويهم وعلى الأطباء الذين يضطرون فى بعض الأحيان إلى تأجيل إجراء العمليات الجراحية بخلاف الأزمات التى تواجهها المستشفيات بسبب الحوادث والمواليد الذين يحتاجون للحضانات. 


وكان الدكتور حسين خيرى قد طرح أيضًا من خلال مبادرته الخطوات التى يمكن من خلالها توفير آلاف الآسرة ليتم تأهيلها بما يتناسب مع احتياجات غرف الرعاية المركزة مع تدريب كوادر الأطباء والتمريض وزيادة رواتبهم .


وحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء قال الدكتور مصطفى مدبولى فى بداية الاجتماع إن الدولة حريصة على تقديم خدمة صحية مميزة والحكومة تضع على أجندة أولوياتها ضرورة تنفيذ مبادرات الاهتمام بالرعاية المركزة وحضانات الأطفال والطوارئ، وأشار إلى أن موازنة الصحة من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% عن العام المالى 2020 /   2021 مقارنة بمخصصات موازنة العام المالى الجاري.
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