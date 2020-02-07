5 مليارات للصحة.. الأطباء تحذر الوزارة من الإهدار: الرقابة مطلوبة

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء إن تصريح رئيس وزراء بمضاعفة ما يصرف علي الصحة بحوالي خمسة مليارات جنيه خبر يدعو للتفاؤل والأمل في غد أفضل.





وأكد الزيات، في تصريحات لصدى البلد، أنه يجب حكم الرقابة بشدة وحزم مع تعظيم دور هيئة الرقابة الصحية الجديدة.





وأوضح عضو المجلس، أنه يجب ترشيد الإنفاق في المباني لكي نستفيد جميعا مرضى وعاملين من الزيادة فيما يفيد صحة الشعب.

وضرب الزيات، مثلا واضحا بتطوير منظومة الصحة، في الصين وقدرتها بناء مستشفى ألف سرير في ٦ أيام دون أي بهرجة ولا جرانيت ورخام.





وأفاد عضو المجلس، أن المنشآت الصحية الحكومية تعاني من نقص المستلزمات المزمن ونقص حاد في العناية المركزة .





وأضاف الزيات، أنه يوجد أسئلة لا تتغير ولا يتم الإجابة عليها، هل هناك تفكير فى دخل مناسب للأطباء، أو زيادة بدل العدوى، للحفاظ على الكفاءات العلمية، وشدد الزيات علي الرقابة لأنها في النهاية كلها أموال الشعب .





جدير بالذكر أن النقيب أطلق فى دعوة للرئاسة لتبنى مبادرة لزيادة أسرة الرعاية المركزة والحضانات على مستوى المستشفيات الجامعية والحكومية، حيث أن المستشفيات تعيش أزمة كبيرة بسبب قلة بل وندرة هذه الأسرة وهو مشهد يومى يؤثر على آلاف المرضى وذويهم وعلى الأطباء الذين يضطرون فى بعض الأحيان إلى تأجيل إجراء العمليات الجراحية بخلاف الأزمات التى تواجهها المستشفيات بسبب الحوادث والمواليد الذين يحتاجون للحضانات.





وكان الدكتور حسين خيرى قد طرح أيضًا من خلال مبادرته الخطوات التى يمكن من خلالها توفير آلاف الآسرة ليتم تأهيلها بما يتناسب مع احتياجات غرف الرعاية المركزة مع تدريب كوادر الأطباء والتمريض وزيادة رواتبهم .



