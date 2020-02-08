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اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار يلتقى مستثمري المنيا.. اليوم

السبت 08/فبراير/2020 - 02:30 ص
العامة للاستثمار
العامة للاستثمار
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علياء فوزى
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ،عن زيارة المستشار محمد عبد الوهاب القائم باعمال رئيس الهيئة الى محافظة المنيا، اليوم ، السبت.

ومن المقرر أن يلتقى عبد الوهاب عدد من مستثمرى المينا بديوان عام المحافظة لمناقشة التحديات التى تواجههم و العمل على حل المشاكل فى اسرع وقت للبدء فى مشروعات جديدة بالمحافظة و اقامة توسعات للمشروعات القائمة.

تعد المنيا من المحافظات التى تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمار و بها العديد من المناطق الصناعية بالاضافة الى منطقة المطاهرة الحرة العامة من المناطق الحرة الجديدة المتخصصة فى الصناعات النسيجية و التى تقرر انشاءها بقرار رئيس الوزراء بتاريخ 29 مارس 2018.

و تبلغ مساحة المنطقة نحو 306.7 فدان نحو 1.29 مليون متر مربع، تبلغ التكلفة التقديرية لها 1.3 مليار جنيه من المتوقع إنجاز المنطقة فى غضون عامين ونصف من بدء الأعمال .

وسيتم تدشين 206 مشروعات جديدة فى المنطقة بحجم استثمارات مستهدفة يصل لنحو 2,1 مليار دولار و ستوفر المنطقة نحو 34 ألف فرصة عمل بالاضافة حجم صادرات مستهدفة حوالى 1.2 مليار دولار سنويا، بالاضافة الى أن لمحافظة المنيا نصيبا من المشروعات القومية التى اطلقتها الدولة و على رأسها مشروع المليون و نصف فدان.

وتمتلك المحافظة العديد من الموارد الطبيعية التى تؤهلها لاقامة مشروعات فى قطاع الصناعات الغذائية فضلا عن المزارات السياحية التى تتجذب السياحة الداخلية و الخارجية. 
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