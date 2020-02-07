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محافظات

تحت شعار معا نبني .. مؤتمر بورسعيد ينظم ماراثونا لذوي الهمم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
نظمت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة بورسعيد برئاسة وليد عبد الوهاب قوطة مساعد رئيس الحزب للاستثمار والتنمية مارثون تحت شعار معا نبني لرسم البسمة علي وجوه ذوى الاحتياجات الخاصة.

شارك بالمارثون قرابة 500 من أبناء بورسعيد الأصحاء وذوى الاحتياجات الخاصة من مختلف أنحاء المحافظة بين أعضاء الحزب وفريق دع حياتك تتنفس وفريق ptd للدراجات البخارية.

وقال وليد قوطة أن الماراثون يأتي ضمن عدة فعاليات تقام علي أرض بورسعيد تحت رعاية الربان عمر المختار صميدة وفي ظل الاتجاه العام للدولة وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتنشيط السياحة.

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وقال قوطة إن الفاعلية نجحت في رسم فرحة من خلال الحدث الرياضي الأكبر في إطار المشاركة المجتمعية بين ابطالنا واخواتنا وأولادنا من ذوي الهمم والأصحاء في الماراثون الرياضي للمشي.

وشدد وليد قوطة علي أنه سيتم التنسيق لتنظيم فاعلية هي الأكبر علي أرض شرق بورسعيد قاطرة للتنمية لمصر سيتم خلالها توجيه الدعوة لكافة الأمانات بمحافظات القناة وسيناء ودمياط والشرقية يشارك بها ذوى الهمم لمناظرة مشروعات الدولة العملاقة.

وفي ذات السياق وجه قوطة الدعوة لكافة أمانات الحزب بالجمهورية لزيارة بورسعيد السياحية الجديدة والتي تشهد تحول كل يوم بمجهودات كبيرة من الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

 
تحت شعار معا نبني .. مؤتمر بورسعيد ينظم ماراثونا لذوي الهمم
تحت شعار معا نبني .. مؤتمر بورسعيد ينظم ماراثونا لذوي الهمم
تحت شعار معا نبني .. مؤتمر بورسعيد ينظم ماراثونا لذوي الهمم
تحت شعار معا نبني .. مؤتمر بورسعيد ينظم ماراثونا لذوي الهمم
تحت شعار معا نبني .. مؤتمر بورسعيد ينظم ماراثونا لذوي الهمم
تحت شعار معا نبني .. مؤتمر بورسعيد ينظم ماراثونا لذوي الهمم
تحت شعار معا نبني .. مؤتمر بورسعيد ينظم ماراثونا لذوي الهمم
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