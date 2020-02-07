العثور على رضيعة في مقابر عرب العليقات بالخانكة.. النيابة تودعها دور رعاية

تكثف أجهزة أمن القليوبية من جهودها لكشف غموض عثور أهالي قرية عرب العليقات بمركز الخانكة على طفلة حديثة الولادة بمنطقة المقابر.





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وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بتسليمها لإحدى دور الرعاية، وتكليف البحث الجنائي بسرعة كشف هويتها وملابسات الواقعة.





وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على طفلة في مقابر قرية عرب العليقات بدائرة المركز.





وبالفحص تبين للعميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي أن الطفلة عمرها أيام وترتدي ملابس كاملة ولا يوجد بها أي إصابات وملفوفة في بطانية حمراء.





وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الطفلة في دار رعاية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.