نجل فهمي عبد الحميد يكشف كواليس تصوير ألف ليلة وليلة

قال المخرج وائل فهمي عبد الحميد، نجل المخرج فهمي عبد الحميد، إن ألف ليلة وليلة كانت من أصعب الأعمال التي نفذوها، متابعا «كان فيها شغل قاتل»، وكان يتم تصوير 30 حلقة فوازير ومثلها من ألف ليلة وليلة وكان الأستوديو ينقسم إلى نصفين.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفنانة شريهان كانت تؤدي 3 شخصيات في ألف ليلة وليلة وبعد ذلك تؤدي الاستعراضات، مشيرا إلى أن العمل كان مستمرا ليلا ونهارا.





وتابع المخرج وائل فهمي عبد الحميد، « لم نعرف خلال العمل الليل من النهار وكنا نظل في الأستوديو بالثلاثة أشهر دون أن يرى أحد منزله، وكان العاملون يبكون وهم ذاهبون لمنازلهم بعد الانتهاء من العمل».



