نجمة "The Voice" تكشف السبب وراء خلعها للحجاب | شاهد

قالت الفنانة بتول نجمة "The Voice" الموسم الرابع، إنها تحب مصر جدا وأصبحت الدولة المصرية جزءا منها، مضيفة أنها تعلمت اللهجة المصرية وأتقنتها جدا كالمصريين.





وأضافت "بتول" خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن قرار خلع الحجاب كان قرارا شخصيا، مشيرة إلى أنها لم تحب أن تكون فى المجال الغنائي بالحجاب.





وتابعت الفنانة السورية بتول، أنها بالحجاب أو غير الحجاب هي نفس الشخصية لم تتغير أبدا، مضيفة أن الحجاب لم يكن مقبولا فى الغناء.





وأوضحت بتول، أن حالة الجدل التى أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب خلعها للحجاب لم تتأثر بها نهائيا بسبب أنها كانت مقتنعة بقرارها لخلع الحجاب.





وأشارت إلى أن الفن رسالة على حسب الفن الذي يقدمه كل فنان، موضحة أنها لم تتأثر بخلع الحجاب فى غنائها وأنها تغني كما كانت فى السابق.