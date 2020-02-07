AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نجمة "The Voice" تكشف السبب وراء خلعها للحجاب | شاهد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:20 م
الفنانة بتول
الفنانة بتول
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت الفنانة بتول نجمة "The Voice" الموسم الرابع، إنها تحب مصر جدا وأصبحت الدولة المصرية جزءا منها، مضيفة أنها تعلمت اللهجة المصرية وأتقنتها جدا كالمصريين.

وأضافت "بتول" خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن قرار خلع الحجاب كان قرارا شخصيا، مشيرة إلى أنها لم تحب أن تكون فى المجال الغنائي بالحجاب.

وتابعت الفنانة السورية بتول، أنها بالحجاب أو غير الحجاب هي نفس الشخصية لم تتغير أبدا، مضيفة أن الحجاب لم يكن مقبولا فى الغناء.

وأوضحت بتول، أن حالة الجدل التى أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب خلعها للحجاب لم تتأثر بها نهائيا بسبب أنها كانت مقتنعة بقرارها لخلع الحجاب.

وأشارت إلى أن الفن رسالة على حسب الفن الذي يقدمه كل فنان، موضحة أنها لم تتأثر بخلع الحجاب فى غنائها وأنها تغني كما كانت فى السابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد خلع الحجاب | قرار آخر مفاجئ من أمينة كرم مطربة طيور الجنة

شهيرة تعود للحجاب | شاهد

في عيد ميلاد شهيرة.. قصة خلعها الحجاب وعودتها إليه

ترشيحاتنا

بهذه الطريقة واجهت يسرا فيروس كورونا في أوسكار 2020

بعد زيارة الرئيس لها.. اعرف ماذا تفعل الدولة في عزبة الهجانة؟

السلطات تتكتم.. وفاة 5 أشخاص بفيروس كورونا في كوريا الشمالية

48 دقيقة من الرياض لـ أبو ظبي.. تعرف على أحدث تكنولوجيا نقل الركاب في السعودية.. فيديو

نجمة "The Voice" تكشف السبب وراء خلعها للحجاب | شاهد

الهروب إلى المجهول.. أين اختفى حمدي النقاز بعد رحيله عن الزمالك؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية.. صور

سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها

أب مصاب بالسرطان يقتل ابنه المراهق.. والسبب مؤلم.. تفاصيل