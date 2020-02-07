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خبير اقتصادي: الدولار يستحوذ على 65% من الاحتياطي النقدي العالمي..فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:22 م
الدولار
الدولار
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حمزة شعيب
قال شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن الدولار يشكل 65% من الاحتياطي النقدي العالمى.

وأضاف دلاور، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع طباعة الدولارات بدون حدوث أي معدلات تضخم كونها تقوم بتصدير الدولارات إلى الخارج.

وأشار المهندس شريف دلاور إلى أن الدولار يهمين على جميع المعاملات في دول العالم، ولم تنفع المحاولات والتكتلات التجارية في استبداله.

وكشف الخبير الاقتصادي أن الموازنة الخاصة لكل ولاية فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية مستقلة بذاتها وتمتلك كل ولاية بنك مركزي.

أشار إلى أن الصين تخطط لتحقيق معدل نمو بنسبة 6.1% هذا العام، مشيرا إلى أن الحروب البيولوجية تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة، وحروب الجيل الخامس أقوى من الحروب البيولوجية.

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