فريدة الشوباشي: الإرهاب في العالم العربي بتمويل قطري وتوجيه تركي

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن النظام القطري بقيادة "تميم" ينفق ثروات الشعب القطري في تدمير الشعب القطري والعربي، موضحة أن التظاهرات التي شهدتها الدوحة للمئات من العمال بسبب تأخر رواتبهم؛ شئ متوقع.





وأوضحت فريدة، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن النظام القطري لا يكف عن الإساءة لكل ما هو نبيل، ولتظاهرات العمال في قطر لتأخر صرف رواتبهم التي هي أمر طبيعي.





وقالت فريدة: « شيء متوقع.. ولكل ظالم نهاية وتميم يبدد ثروات الشعب القطري في دعم الإرهاب، و الإرهاب في العالم العربي بتمويل قطري وتوجيه تركي».





وأكد فريدة؛ أن التواطؤ القطري التركي في دعم الإرهاب لم يعد خفيا على أحد.