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رياضة

قرار عاجل من الكاف يهدد الترجي التونسي بسبب جماهيره

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:14 م
جماهير الترجي التونسي
جماهير الترجي التونسي
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حسن العمدة
كشف رياض بالنور رئيس فرع كرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، عن العقوبات المنتظرة ضد الفريق من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".

وأكد بالنور في تصريحات عبر إذاعة "IFM" التونسية :"ان الترجي مهدد فقط في حال إشعال الجماهير الشماريخ سواء في رادس أو خارج تونس ، وجاء ذلك القرار بسبب ما حدث فى مباراة الوداد المغربي .

وشدد بالنور ، علي ان  إشعال اى شماريخ فقط في المباريات سوف تضعنا تحت تهديد بالعقوبات، وأشكر جماهير الترجي على تفهمهم حول هذا الموقف خلال الفترة الماضية.

وأشار بالنور ، الي ان ناديه يسعى للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثالث على التوالي والخامس في تاريخ النادي.

واختتم ، ان ثقتنا كبيرة في المنافسة على اللقب هذا الموسم .

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